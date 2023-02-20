В Британии сообщили, что многие страны обнаружили отсутствие исправных танков для Киева

Министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес отметил, что это произошло после того, как было принято политическое решение об их передаче Украине

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Многие западные страны обнаружили, что у них нет исправных танков для Украины уже после того, как было принято политическое решение об их передаче Киеву. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью германскому изданию Der Spiegel, опубликованном в субботу.

"Тут стали очевидны проблемы. Политическое решение, правда, имеется, но многие страны обнаруживают, что у их армий нет исправных танков, которые они могут поставить", - сказал Уоллес. "Политики отправили своих военных на склады, и им пришлось констатировать, что их танки либо неисправны, либо не отремонтированы для поставок Украине", - отметил он. "Вы знаете о таких проблемах с боеспособностью Бундесвера. В других государствах обстоит не иначе", - добавил британский министр.

"Мы все были вынуждены с болью осознать, что наши армии в последние 30 лет в большей или меньшей степени оказались истощены", - продолжал Уоллес. "Есть данные, сколько танков имеется у каждой страны, но реальность говорит нам, что слишком мало из них исправны", - заметил он. По его словам, такая ситуация обстоит и с запасами боеприпасов, которых недостаточно для передачи Киеву.

Одновременно министр указал на то, что западные танки не являются "волшебным зельем", которое бы изменило в одночасье ситуацию на поле боя. Как считает Уоллес, очень важное значение имеют обучение украинской армии и применение современных способов ведения боя со взаимодействием различных вооружений.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия, США и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.