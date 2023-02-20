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ТАСС

В Британии сообщили, что многие страны обнаружили отсутствие исправных танков для Киева

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес отметил, что это произошло после того, как было принято политическое решение об их передаче Украине

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Многие западные страны обнаружили, что у них нет исправных танков для Украины уже после того, как было принято политическое решение об их передаче Киеву. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью германскому изданию Der Spiegel, опубликованном в субботу.

"Тут стали очевидны проблемы. Политическое решение, правда, имеется, но многие страны обнаруживают, что у их армий нет исправных танков, которые они могут поставить", - сказал Уоллес. "Политики отправили своих военных на склады, и им пришлось констатировать, что их танки либо неисправны, либо не отремонтированы для поставок Украине", - отметил он. "Вы знаете о таких проблемах с боеспособностью Бундесвера. В других государствах обстоит не иначе", - добавил британский министр.

"Мы все были вынуждены с болью осознать, что наши армии в последние 30 лет в большей или меньшей степени оказались истощены", - продолжал Уоллес. "Есть данные, сколько танков имеется у каждой страны, но реальность говорит нам, что слишком мало из них исправны", - заметил он. По его словам, такая ситуация обстоит и с запасами боеприпасов, которых недостаточно для передачи Киеву.

Одновременно министр указал на то, что западные танки не являются "волшебным зельем", которое бы изменило в одночасье ситуацию на поле боя. Как считает Уоллес, очень важное значение имеют обучение украинской армии и применение современных способов ведения боя со взаимодействием различных вооружений.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия, США и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств. 

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Страны
Великобритания
Германия
Норвегия
Польша
Словакия
США
Украина
Франция
Продукция
Leopard-2
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