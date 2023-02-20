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Интерфакс-АВН

Алиев надеется, что Азербайджан и Армения скоро завершат работу над мирным договором и перевернут страницу вражды

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Азербайджана

Баку. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на скорое завершение работы над мирным договором с Арменией.

"Мы сейчас работаем над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Будем надеяться, что сможем завершить эту работу как можно скорее. И я думаю, это может стать хорошим примером того, как страны, у которых были серьезные исторические разногласия, могут собраться вместе и перевернуть страницу вражды", - сказал Алиев в субботу, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент добавил, что "Азербайджану и Армении необходимо продемонстрировать, что переход от длительного состояния взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен".

Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян на встрече с Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене в субботу подтвердил готовность к подписанию соглашения между Ереваном и Баку, гарантирующего долгосрочный мир.

"На встрече был затронута работа вокруг проекта соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирования региональных транспортных коммуникаций и осуществления делимитации между двумя странами в соответствии с достигнутыми в Праге договоренностями", - сообщает пресс-служба правительства Армении. Премьер Армении "подтвердил целеустремленность армянской стороны достичь подписания такого соглашения, которое в действительности будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе".

Со своей стороны, Алиев заявил, что "встреча прошла хорошо, ...конструктивно". "Были обсуждены многие вопросы, в том числе подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", - сказал Алиев журналистам в субботу, комментируя встречу с Блинкеном и Пашиняном.

"Конечно, я еще раз изложил свою позицию. Главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы. Была представлена позиция Азербайджана также и по этому вопросу. Три дня назад мы получили ответные предложения Армении на наши предложения. Сейчас мы их изучаем", - подчеркнул глава государства.

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Армения
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