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Интерфакс-АВН

Алиев на встрече с Пашиняном и Блинкеном официально предложил установить КПП на армяно-азербайджанской границе

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Граница Азербайджана и Армении
Граница Азербайджана и Армении.
Источник изображения: topwar.ru

Баку. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку предложил установить контрольно-пропускные пункты (КПП) на армяно-азербайджанской границе в двустороннем порядке.

"Я сказал (в субботу на встрече с главой Госдепа США и премьер-министром Армении - ИФ), что было бы лучше, если бы Армения и Азербайджан установили контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе в двустороннем порядке - на обоих концах Зангезурского коридора и на границе между Лачинским районом и Арменией. Мы сделали такое предложение, мы сделали это сегодня официально. Ранее это предложение передавалось по неофициальным каналам. Армения не озвучила никакой позиции", - сказал Алиев журналистам в субботу.

По его мнению, как США, так и ЕС, считают логичным данное предложение Азербайджана. "Это важный фактор в вопросе нормализации отношений между двумя странами. Раз мы говорим о делимитации границ, то без наличия КПП, это невозможно", - подчеркнул президент.

По его словам, на трехсторонней встрече обсуждалась ситуация вокруг Лачинской дороги. "Конечно, обсуждалась и ситуация на дороге Лачин-Ханкенди. Я еще раз заявил о позиции Азербайджана, что ни о какой блокаде не может быть и речи. Более 2500 грузовиков и автомобилей Красного Креста проехали с 12 декабря (2022 года по Лачинской дороге - ИФ), а если была блокада, то как бы они проехали? То есть, это голословное обвинение в адрес Азербайджана, мы его отвергаем, и можно сказать, что на всех проведенных встречах к этой позиции относятся с пониманием", - отметил президент.

По его словам, Евросоюз также понимает позицию Азербайджана: "Мы справедливо требуем прекращения незаконной эксплуатации наших месторождений, и пока этого не будет достигнуто, я уверен, что наши общественные активисты не откажутся от своей почетной миссии. Сегодня пытался донести это".

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Страны
Азербайджан
Армения
США
Проекты
Евросоюз
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