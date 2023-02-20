Британский премьер и вице-президент США считают, что на Украине идет "глобальная война"

По мнению Риши Сунака и Камалы Харрис, конфликт влияет "на продовольственную и энергетическую безопасность", а также имеет последствия в области международного права

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис считают происходящее на Украине "глобальной войной", последствия которой ощущаются во всем мире. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией Сунака после его встречи с Харрис, состоявшейся в субботу в Мюнхене.

Как отметили в канцелярии британского премьера, участники встречи сошлись во мнении о том, что конфликт на Украине якобы представляет собой "глобальную войну, как с точки зрения ее влияния на продовольственную и энергетическую безопасность, так и в плане последствий для международно признанных норм, включая суверенитет".

"Премьер-министр и вице-президент Харрис осудили те страны, которые оказывают политическую или военную поддержку действиям [президента России Владимира] Путина", - сказано в документе.

В ходе встречи обсуждалась необходимость "активизировать международные усилия", направленные на оказание помощи Украине. Подчеркивалось, что их цель - обеспечить Киеву победу и возможность добиться долгосрочного мира. При этом была также отмечена необходимость найти способ гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

Сунак и Харрис также подняли тему сотрудничества своих стран по линии оборонного партнерства AUKUS. Оно предполагает, что Австралия с помощью американских и британских технологий построит как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году.

Сунак и Харрис участвуют в работе 59-й конференции по безопасности, которая открылась в пятницу в Мюнхене и продлится до 19 февраля. Организаторы ожидают прибытия примерно 45 глав государств и правительств, около 90 министров. США помимо Харрис в Мюнхене представляет госсекретарь Энтони Блинкен. Центральной темой форума является ситуация на Украине.