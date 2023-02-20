Войти
ТАСС

Британский премьер и вице-президент США считают, что на Украине идет "глобальная война"

413
0
0
Вице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

По мнению Риши Сунака и Камалы Харрис, конфликт влияет "на продовольственную и энергетическую безопасность", а также имеет последствия в области международного права

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис считают происходящее на Украине "глобальной войной", последствия которой ощущаются во всем мире. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией Сунака после его встречи с Харрис, состоявшейся в субботу в Мюнхене.

Как отметили в канцелярии британского премьера, участники встречи сошлись во мнении о том, что конфликт на Украине якобы представляет собой "глобальную войну, как с точки зрения ее влияния на продовольственную и энергетическую безопасность, так и в плане последствий для международно признанных норм, включая суверенитет".

"Премьер-министр и вице-президент Харрис осудили те страны, которые оказывают политическую или военную поддержку действиям [президента России Владимира] Путина", - сказано в документе.

В ходе встречи обсуждалась необходимость "активизировать международные усилия", направленные на оказание помощи Украине. Подчеркивалось, что их цель - обеспечить Киеву победу и возможность добиться долгосрочного мира. При этом была также отмечена необходимость найти способ гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

Сунак и Харрис также подняли тему сотрудничества своих стран по линии оборонного партнерства AUKUS. Оно предполагает, что Австралия с помощью американских и британских технологий построит как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году.

Сунак и Харрис участвуют в работе 59-й конференции по безопасности, которая открылась в пятницу в Мюнхене и продлится до 19 февраля. Организаторы ожидают прибытия примерно 45 глав государств и правительств, около 90 министров. США помимо Харрис в Мюнхене представляет госсекретарь Энтони Блинкен. Центральной темой форума является ситуация на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Россия
США
Украина
Похожие новости
09.11.2022
Украина начинает надоедать Западу, а Путин и рад
18.11.2019
Deník N (Чехия): не обязательно соглашаться с концепцией будущего Макрона, но давайте порадуемся, что хоть у кого-то она есть
22.03.2019
The Conversation (Австралия): мы смоделировали сценарий эскалации украинско-российского кризиса. Вот чему это нас научило
18.03.2019
Лондон потребовал "немедленно" освободить украинских моряков
23.04.2014
Действовать не иначе как наступательно
10.10.2011
Импорт БЛА в 2003-2010 гг. осуществили 38 стран на сумму 2,2 млрд долларов - ЦАМТО
11.12.2008
Китай начал подготовительные работы к постройке первого авианосца
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH