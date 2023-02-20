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ТАСС

Блинкен заявил, что компании опасаются возобновлять производство старого оружия для Киева

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

По словам госсекретаря США, его могут прекратить через полгода

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Предприятия опасаются возобновлять производство старых вооружений и боеприпасов для Украины из-за того, что оно может быть прекращено через полгода. Об этом сообщил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Его попросили прокомментировать ситуацию вокруг поставок Украине снарядов. "[Среди того, что Запад поставляет Киеву], есть разные типы систем вооружения, использующие разные типы боеприпасов. У Украины свои собственные запасы, много оружия советской эпохи, использующего один тип боеприпасов. Некоторые системы НАТО, поставляемые на Украину, используют другой тип. Так что это непросто", - ответил шеф американской дипломатии.

Говоря о производстве старого оружия специально для Украины, он подчеркнул: "Заставить производственные линии снова работать - это не то же самое, что щелкнуть выключателем. Это требует реальных усилий, это требует реального времени". "И, честно говоря, те, кто производит это оружие, также хотят знать, не придется ли выключать производственную линию через шесть месяцев, если они ее вновь запустят [сейчас]. Так что все это имеет значение, но я также могу сказать, что практически каждый день мы исследуем каждый уголок земли в поисках подходящих боеприпасов для Украины", - заключил госсекретарь. 

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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