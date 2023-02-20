Эстония намерена приобрести боеприпасы для стрельбы с закрытых позиций

Британские военнослужащие во время учений в Эстонии.

Эстония хочет закупить боеприпасы для ведения огня с закрытых позиций

МОСКВА, 18 февраля/ Радио Sputnik. Эстония намерена приобрести большое количество боеприпасов для ведения огня с закрытых позиций, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Невозможно переоценить значение огня с закрытых позиций в развитии обороноспособности Эстонии, поскольку Россия нанесла ущерб Украине в основном огневыми ударами с закрытых позиций", – цитирует РИА Новости главу ведомства Ханно Певкура.

Он отметил, что это одна из крупнейших оборонных закупок в истории независимой Эстонии, но указывать ее точную сумму нецелесообразно до завершения закупки.

Стрельба с закрытых позиций означает ведение огня по целям, которые находятся вне прямой видимости с атакующей позиции.

Для этого используются, например, минометы, артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня или барражирующие боеприпасы.

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