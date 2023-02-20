Орбан уверен, что Россия не представляет угрозы для Европы

Премьер Венгрии добавил, что Киев пытается ввести всех в заблуждение, говоря об угрозе другим странам со стороны РФ

БУДАПЕШТ, 18 февраля. /ТАСС/. Россия вопреки утверждениям Украины не представляет угрозы для европейских стран, тем более для членов НАТО, которые находятся под защитой всего альянса. Такое мнение выразил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште с речью о политических приоритетах своего правительства.

Он отметил, что "не разделяет предположение о том, будто Россия представляет угрозу для безопасности Венгрии и всей Европы". По его словам, вооруженный конфликт на Украине показал, что "российские силы не в состоянии напасть на НАТО", а украинцы пытаются ввести всех в заблуждение, говоря об угрозе другим странам со стороны России. Орбан также считает, что вооруженный конфликт на Украине "не увеличивает и не уменьшает опасность применения ядерного оружия".