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ТАСС

Орбан уверен, что Россия не представляет угрозы для Европы

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Источник изображения: AP Photo/ Darko Vojinovic

Премьер Венгрии добавил, что Киев пытается ввести всех в заблуждение, говоря об угрозе другим странам со стороны РФ

БУДАПЕШТ, 18 февраля. /ТАСС/. Россия вопреки утверждениям Украины не представляет угрозы для европейских стран, тем более для членов НАТО, которые находятся под защитой всего альянса. Такое мнение выразил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште с речью о политических приоритетах своего правительства.

Он отметил, что "не разделяет предположение о том, будто Россия представляет угрозу для безопасности Венгрии и всей Европы". По его словам, вооруженный конфликт на Украине показал, что "российские силы не в состоянии напасть на НАТО", а украинцы пытаются ввести всех в заблуждение, говоря об угрозе другим странам со стороны России. Орбан также считает, что вооруженный конфликт на Украине "не увеличивает и не уменьшает опасность применения ядерного оружия". 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
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