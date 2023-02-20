Нидерланды намерены направить Украине танки Leopard и поддержать поставки Т77

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен заявила, что Киев также может рассчитывать на Амстердам в вопросах обучения военных кадров и поставок боеприпасов

КАИР, 18 февраля. /ТАСС/. Нидерланды готовы поставить Украине танки Leopard и выступают за оснащение украинских сил танками Т77 американского производства. Об этом в субботу в интервью телеканалу Al Jazeera заявила нидерландский министр обороны Кайса Олленгрен.

"Мы [нидерландские власти] поддержим поставку Украине танков Т77 и поставим им [украинской стороне] танки Leopard", - сообщила Олленгрен. Она добавила, что Киев также "может рассчитывать на Нидерланды в вопросах обучения (военных кадров) и [поставок] боеприпасов".

В пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна не исключает возможность выкупа и последующей передачи Украине танков Leopard 2, которые королевство арендует у Германии.

Ранее Нидерланды заявили, что в сотрудничестве с Германией и Данией намерены закупить и поставить Украине не менее 100 танков Leopard 1, которые находятся в запасах оборонной промышленности ФРГ. Касаясь этих поставок, премьер Нидерландов сказал, что "как только первая партия будет готова, она тут же будет поставлена на Украину".

Что касается Leopard-2, Нидерланды имеют 18 таких танков в своем распоряжении, однако они арендуются у Германии. Во вторник германская газета "Вельт" сообщила, что Нидерланды и Дания не будут принимать участие в поставках Украине танков Leopard 2.