Войти
ТАСС

Нидерланды намерены направить Украине танки Leopard и поддержать поставки Т77

395
0
0
Немецкий танк Leopard 1
Немецкий танк Leopard 1.
Источник изображения: © AP Photo / Boris Grdanoski

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен заявила, что Киев также может рассчитывать на Амстердам в вопросах обучения военных кадров и поставок боеприпасов

КАИР, 18 февраля. /ТАСС/. Нидерланды готовы поставить Украине танки Leopard и выступают за оснащение украинских сил танками Т77 американского производства. Об этом в субботу в интервью телеканалу Al Jazeera заявила нидерландский министр обороны Кайса Олленгрен.

"Мы [нидерландские власти] поддержим поставку Украине танков Т77 и поставим им [украинской стороне] танки Leopard", - сообщила Олленгрен. Она добавила, что Киев также "может рассчитывать на Нидерланды в вопросах обучения (военных кадров) и [поставок] боеприпасов".

В пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна не исключает возможность выкупа и последующей передачи Украине танков Leopard 2, которые королевство арендует у Германии.

Ранее Нидерланды заявили, что в сотрудничестве с Германией и Данией намерены закупить и поставить Украине не менее 100 танков Leopard 1, которые находятся в запасах оборонной промышленности ФРГ. Касаясь этих поставок, премьер Нидерландов сказал, что "как только первая партия будет готова, она тут же будет поставлена на Украину".

Что касается Leopard-2, Нидерланды имеют 18 таких танков в своем распоряжении, однако они арендуются у Германии. Во вторник германская газета "Вельт" сообщила, что Нидерланды и Дания не будут принимать участие в поставках Украине танков Leopard 2. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Похожие новости
17.02.2023
Киеву в ранее оговоренные сроки будет поставлена только половина обещанных ОБТ Leopard 2А6
17.02.2023
WP: рост поставок военной техники Украине может создать сложности в логистике
17.02.2023
Дуда: страны НАТО надеются сформировать для Украины несколько танковых бригад
24.01.2023
СМИ: Запад сможет поставить Украине только небольшое число танков Leopard
10.10.2022
Западные танки Украину не спасут
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH