Эстония закупит воздушные дроны-камикадзе

Таллин. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Эстония, изучив опыт боевых действий на Украине, в ближайшем будущем получит для Сил обороны большое количество барражирующих воздушных беспилотников, сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны.

Как отметил министр обороны Ханно Певкур (Hanno Pevkur), представивший эту тему кабинету министров, закупка таких дронов, подходящих для стрельбы с закрытых огневых позиций, станет одной из крупнейших оружейных сделок в Эстонии.

По его словам, соглашение будет достигнуто в I квартале этого года, львиная доля техники прибудет в Эстонию в 2024 году.

При этом Певкур он отказался раскрывать точную сумму закупки, поскольку она еще не завершена.