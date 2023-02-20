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Интерфакс-АВН

Эстония закупит воздушные дроны-камикадзе

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Эстонский солдат
Эстонский солдат.
Источник изображения: © flickr.com / U.S. Army Europe Images

Таллин. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Эстония, изучив опыт боевых действий на Украине, в ближайшем будущем получит для Сил обороны большое количество барражирующих воздушных беспилотников, сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны.

Как отметил министр обороны Ханно Певкур (Hanno Pevkur), представивший эту тему кабинету министров, закупка таких дронов, подходящих для стрельбы с закрытых огневых позиций, станет одной из крупнейших оружейных сделок в Эстонии.

По его словам, соглашение будет достигнуто в I квартале этого года, львиная доля техники прибудет в Эстонию в 2024 году.

При этом Певкур он отказался раскрывать точную сумму закупки, поскольку она еще не завершена.

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Страны
Украина
Эстония
Проекты
БПЛА
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