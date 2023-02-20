Медведев счел слова Столтенберга про риск победы России проявлением ненависти и страха

По мнению зампреда Совбеза РФ, они свидетельствуют о том, что в НАТО не так боятся третьей мировой войны, как победы России в украинском конфликте

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга свидетельствуют, что в альянсе не так боятся третьей мировой войны, как победы России в украинском конфликте. Такое мнение высказал в субботу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине. Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны", - написал Медведев в Telegram-канале.

"Уроды. Ненавидят и боятся", - резюмировал зампред СБ РФ.

Ранее в субботу на конференции по безопасности в Мюнхене Столтенберг прокомментировал вопрос о том, несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. По его словам, свободных от риска вариантов нет, "но риск победы [президента РФ Владимира] Путина гораздо выше". Генсек НАТО утверждает, что альянс должен продолжать всесторонне поддерживать Украину, чтобы не допустить победы России, а также должен модернизировать собственные армии, готовясь к противостоянию с РФ, которое, по мнению Столтенберга, не закончится после конфликта на Украине при любом развитии событий.