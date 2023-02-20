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ТАСС

Совет главных конструкторов рекомендовал назначить запуск "Союза МС-23" на 24 февраля

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Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: Иван Тимошенко/ Роскосмос/ ТАСС

Специалисты не выявили повреждений на радиаторе корабля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Совет главных конструкторов, прошедший в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", рекомендовал госкомиссии назначить запуск "Союза МС-23", который должен вернуть космонавтов на Землю, на 24 февраля. Об этом сообщили журналистам в субботу в Роскосмосе.

"Совет главных конструкторов рекомендовал государственной комиссии назначить запуск корабля "Союз МС-23" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с Байконура на 24 февраля в 03:34 по московскому времени", - отметили там.

Заседание прошло в субботу на базе РКК "Энергия" и было посвящено запуску "Союза МС-23" к МКС в беспилотном режиме.

В госкорпорации добавили, что после разгерметизации системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21", которая произошла 11 февраля, когда он был в составе МКС, специалисты предприятий Роскосмоса тщательно проанализировали телеметрическую информацию и изображения внешней поверхности корабля. "Они также детально осмотрели радиатор на корабле "Союз МС-23", находившемся в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки космодрома Байконур, и не выявили на нем повреждений", - подчеркнули в Роскосмосе.

Миссия космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио была продлена из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря прошлого года. После анализа ситуации госкомиссия решила спустить поврежденный "Союз" в беспилотном режиме, а космонавтов, миссия которых продлена на несколько месяцев, вернуть на корабле "Союз МС-23".

Позже из-за утечки теплоносителя системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21" было принято решение отложить запуск "Союза МС-23", планировавшегося на тот момент на 20 февраля. 

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