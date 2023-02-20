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ТАСС

Столтенберг: риск эскалации конфликта на Украине для НАТО несопоставим с риском победы РФ

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности генсек альянса сформулировал три "урока конфликта на Украине" для НАТО

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Риск эскалации украинского конфликта для Североатлантического альянса несопоставим с опасностью победы России. Об этом заявил в субботу генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше", - сказал Столтенберг. Он призвал всемерно наращивать производство оружия и объемы поставок на Украину.

Генсек сформулировал три "урока конфликта на Украине" для НАТО.

Во-первых, по его словам, НАТО должна продолжать всесторонне поддерживать Украину, чтобы не допустить победы России. "Это будет чрезвычайно опасно для нас", - сказал он.

Во-вторых, он подчеркнул, что НАТО должна всесторонне вооружаться, модернизировать собственные армии и укреплять отношения между европейскими странами и США, готовясь к противостоянию с Россией, которое, по его мнению, "не закончится после конфликта на Украине" при любом развитии событий.

В-третьих, он призвал укреплять стойкость западного общества, включая защищенность инфраструктуры, кибербезопасность и доминирование в информационной сфере, которую в НАТО называют "противодействием дезинформации".

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Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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