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РИА Новости

Стали известны подробности запуска КНДР очередной баллистической ракеты

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Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Lee Jin-man

Южная Корея: КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету большой дальности

МОСКВА, 18 февраля/ Радио Sputnik. КНДР в субботу выпустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, предположительно, большой дальности, сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

"Наши военные сегодня, 18 февраля, примерно в 17:22 (11:22 мск) засекли пуск Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты большой дальности из района (аэропорта, – ред.) Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря", – приводит РИА Новости сообщение комитета.

Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты и в "тесном сотрудничестве" с США поддерживают полную боеготовность, говорится в комментарии южнокорейского Генштаба.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в свою очередь заявил, что северокорейская баллистическая ракета упала, предположительно, внутри исключительной экономической зоны страны к западу от острова Хоккайдо.

В Министерстве обороны Японии подтверждают данные, что КНДР могла провести пуск межконтинентальной баллистической ракеты, передает телеканал NHK.

Пуск, предположительно, проводился по так называемой навесной траектории, говорится в сообщении телеканала.

В свою очередь, агентство Kyodo добавляет, что баллистическая ракета находилась в воздухе на протяжении 66 минут. Она пролетела расстояние около 900 километров. Максимальная высота полета составляла 5,7 тысячи километров.

В связи с ракетным испытанием правительство Японии, используя по дипломатические каналы в Пекине, заявило Северной Корее протест.

Ранее радио Sputnik сообщило, сколько ядерных боеголовок может быть на вооружении армии КНДР.

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