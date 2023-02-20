На Украине рассчитывают получить приглашение вступить в НАТО в июне

Представитель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позируют с заявкой Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Как заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, этот вопрос входит в число тех, которые представители Киева обсуждают на полях Мюнхенской конференции

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Украина рассчитывает получить приглашение о вступлении в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе в июне этого года. О таких планах заявил в субботу спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение и начнет уже свой путь в альянс", - сказал он в эфире телеканала Рада.

По его словам, этот вопрос входит в число тех, которые представители Киева обсуждают на полях Мюнхенской конференции.

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. 6 октября прошлого года еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Киев не может вступить в НАТО в условиях военных действий на украинской территории. 4 февраля пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр также указала, что вопрос присоединения Украины к Североатлантическому альянсу не стоит на повестке дня.