Войти
ТАСС

На Украине рассчитывают получить приглашение вступить в НАТО в июне

417
0
0
Представитель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позируют с заявкой Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Представитель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позируют с заявкой Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

Как заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, этот вопрос входит в число тех, которые представители Киева обсуждают на полях Мюнхенской конференции

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Украина рассчитывает получить приглашение о вступлении в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе в июне этого года. О таких планах заявил в субботу спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение и начнет уже свой путь в альянс", - сказал он в эфире телеканала Рада.

По его словам, этот вопрос входит в число тех, которые представители Киева обсуждают на полях Мюнхенской конференции.

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. 6 октября прошлого года еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Киев не может вступить в НАТО в условиях военных действий на украинской территории. 4 февраля пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр также указала, что вопрос присоединения Украины к Североатлантическому альянсу не стоит на повестке дня. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
08.06.2022
В Европе предлагают Украине переговоры с Россией. Она против
27.05.2022
Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму
19.05.2022
США подливают масла в огонь, любуясь ВСУ и надеясь увидеть поражение России
16.05.2022
Финляндия и Швеция вот-вот вступят в НАТО. Что это значит для России?
28.04.2022
В США признали: в случае нападения России НАТО будет бесполезна
22.09.2017
"Запад-2017": война в режиме "эконом"
18.03.2015
К кому придет корабль?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH