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Военное обозрение

Американская пресса назвала приводящие к большим потерям проблемы вертолетов Ми-8 ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Во время специальной военной операции экипажи вертолетов Ми-8 воздушных сил Украины несут большие потери. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как утверждают американские корреспонденты, основную угрозу для украинских вертолетов представляют собой переносные зенитные ракетные комплексы российских подразделений. ВС РФ с их помощью легко сбивают украинские воздушные машины.

Вертолеты авиабригады имени Сикорского совершают по три боевых вылета в день на каждую машину. Но бригада несет большие потери. Хотя украинское командование запрещает распространять информацию о точном количестве потерь ВСУ, можно предположить, что ситуация с потерями в вертолетных частях действительно очень серьезная.

Потери Украины - государственная тайна. Но пилоты и экипаж Бригады Сикорского потеряли близких друзей из-за российских ЗРК

- сообщает CNN.

Для того, чтобы уберечься от ПЗРК, украинские вертолеты вынуждены действовать на очень низкой высоте. Иногда, сообщают корреспонденты, они даже задевают деревья.

Потери в вертолетных подразделениях связаны еще и с тем, что вертолеты данного типа, используемые ВСУ, не имеют бронированной кабины и усиленной защиты летчика. Ведь в свое время они были переделаны из транспортных вертолетов путем оснащения пусковыми установками для ракет.

Кроме того, такие ракеты не имеют сложных систем наведения, поэтому точность стрельбы тоже вызывает вопросы. Фактически эффективность применения ракет зависит от удачи и опыта конкретного экипажа.

Система помех для отражения ударов по самим вертолетам тоже развита очень слабо. В свое время на Ми-8, подчеркивает CNN, устанавливали такие средства защиты, но они уже устарели. Один из вертолетчиков ВСУ признается, что эти системы вряд ли работают даже на 2%.

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Россия
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Минoбороны РФ
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