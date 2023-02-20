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ТАСС

Моравецкий: около половины стран ЕС поддерживают совместные закупки боеприпасов для Киева

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Вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий
Вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Источник изображения: © AP Photo / Francois Mori

При этом премьер-министр Польши напомнил, что "на последнем саммите ЕС только несколько стран были за то, чтобы совершать совместные закупки боеприпасов и совместно производить, инвестировать в про...

ВАРШАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Приблизительно половина стран Европейского союза поддерживают предложение о совместных закупках боеприпасов для Украины. Об этом заявил в субботу на брифинге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Хотя на последнем саммите ЕС только несколько стран были за то, чтобы совершать совместные закупки боеприпасов и совместно производить, инвестировать в производство, сейчас все больше стран согласны с этим", - сказал он.

"Сколько стран согласны сегодня? Приблизительно могу сказать, что сегодня это уже половина стран ЕС", - отметил Моравецкий.

Ранее с предложением приступить к совместным закупкам военной техники для Украины по аналогии с вакцинами от COVID-19 выступила Эстония. Как указал глава Евросовета Шарль Мишель, участники последнего саммита ЕС не были подготовлены к таким дискуссиям.

Руководители евроинститутов и лидеры стран ЕС не раз заявляли, что запасы вооружений сообщества иссякли после оказания помощи Украине. 

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Польша
Украина
Эстония
Проекты
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