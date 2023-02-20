Французские предприятия ускорили производство артиллерийских установок Caesar для поставок Киеву

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Французские промышленные предприятия ускорили производство вооружений, чтобы обеспечить скорые поставки украинской армии дополнительных партий самоходных артиллерийских систем Caesar. Об этом заявила министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Колонна также призвала другие страны Евросоюза к адаптации национальных экономик для обеспечения ускоренного производства вооружений.

По словам вице-президента Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Жана-Луи Тьерио, ранее Париж передал киевскому режиму противотанковые ракетные комплексы пятого поколения "Akeron", о чем ранее не сообщалось. Akeron MP является новейшей противотанковой управляемой ракетной системой, принятой на вооружение французской армии в 2017 году. ПТРК разработан компанией MBDA France и призван заменить аналогичные американские системы Javelin. Переносной комплекс способен поражать цели на расстоянии до 5 км и предназначен для использования как пехотой, так и для установки на боевые машины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада намерены в ближайшее время наращивать военную поддержку Украине, чтобы дать возможность ВСУ перейти в контрнаступление. Запад надеется на победу украинской армии и последующие переговоры на условиях Киева.

По словам Макрона, Западу необходимо выстраивать диалог с Россией, без которого невозможно достижение мира в Европе. Однако, по мнению французского лидера, сейчас неподходящее время для подобных переговоров. Такая "оригинальная" логика французского президента.