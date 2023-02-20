В Великобритании создали дрон-камикадзе для Украины

Минобороны Великобритании курирует программу по созданию дронов-камикадзе, предназначенных для использования Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на британскую компанию QinetiQ, принимающую участие в соответствующей секретной программе, пишет The Drive.

Американское издание утверждает, что под руководством британского военного ведомства разработаны и проведены летные испытания нескольких экспериментальных беспилотников, часть из которых будет отправлена на Украину, например, напечатанный на 3D-принтере дрон-камикадзе с треугольным крылом.

Отмечается, что в ходе испытаний беспилотники, создаваемые под руководством Минобороны Великобритании, проходят испытания, в частности, по противодействию системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Всего в программе, по данным издания, приняли участие пять компаний-разработчиков летательных аппаратов.

В октябре 2022 года Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие в ходе специальной военной операции применяют комплексы РЭБ «Леер-3» на Украине, позволяющие глушить связь ВСУ.

В июне того же года российское военное ведомство сообщило об уничтожении зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Стрела-10» украинского беспилотного летательного аппарата А1-СМ «Фурия».