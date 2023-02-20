Постпредство РФ: Западу пришлось смягчить антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН

Как заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, "текст становится все более и более размытым"

ООН, 18 февраля. /ТАСС/. Западные страны смягчили формулировки антироссийской резолюции, которая будет вынесена 22 февраля на рассмотрение спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, чтобы обеспечить ее поддержку. Об этом написал в субботу в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"С огромным скрипом идет работа над проектом резолюции Генассамблеи по "годовщине" специальной военной операции, из которой западники постарались убрать все "острые углы", максимально все "скруглить", чтобы заручиться самой широкой возможной поддержкой. На украинцев просто "надели намордник", чтобы они не смазали эти усилия и никого не отпугнули, и они с тоской наблюдают, как текст становится все более и более размытым. Какая уж тут "перемога"… И все равно многие уже не готовы его поддержать. Посмотрим, к чему это приведет, американский ковбойский шантаж и выкручивание рук никто не отменял", - отметил он.

22 февраля возобновляет работу спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. На нее будет вынесена резолюция в поддержку урегулирования конфликта на основе плана из десяти пунктов президента Украины Владимира Зеленского. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее назвал подобные инициативы насмешкой над урегулированием. Голосование по резолюции, как ожидается, состоится 23 февраля.