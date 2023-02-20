ВВС Индии намерены закупить дополнительно 50 лёгких боевых самолётов собственного производства

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ВВС Индии намерены закупить ещё 50 лёгких боевых самолётов отечественного производства. Речь идёт о многоцелевых лёгких истребителях Tejas Mk-1A, сообщает информационный портал Livefist.

Как уточняет источник издания, потребность индийских военно-воздушных сил в приобретении больше числа единиц такой техники обусловлена истощающимися запасами авиационной эскадрильи истребителей устаревшей версии, которые подлежат замене.

Стоит отметить, что две эскадрильи Tejas Mk-1A уже были сформированы и в настоящее время находятся на авиабазе Сулур в индийском городе Коимбатур.

Обновлённый вариант Mk-1A Tejas включает в себя порядка 40 новшеств, в отличие от своего предшественника Mk-1. Среди основных нужно выделить появление в нём новой РЛС с фазированной антенной решёткой (ФАР), а также наличие в нём средств повышенного сопротивления подавлению радиоэлектронных помех (РЭП). Также заявлено о повышении маневренности самолёта. Это достигается за счёто того, что новый Tejas будет оснащен гораздо более мощным двигателем.

Как отметили в руководстве авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Limited, занимающейся производством Tejas, поставка первого боевого самолёта нового типа состоится в феврале будущего года.