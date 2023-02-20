Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту британский спутник связи

Первая ступень носителя примерно через девять минут опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX успешно осуществила в пятницу вывод на околоземную орбиту ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи британской телекоммуникационной компании Inmarsat. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:59 по местному времени (06:59 мск). "Успешный вывод [на орбиту] INMARSAT’S I-6 F2 подтвержден", - сообщила диктор трансляции спустя 32 минуты после запуска.

Первая ступень ракеты-носителя использовалась ранее для двух других запусков, примерно через девять минут она опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Масса спутника Inmarsat составляет 5,4 тонны, размер после раскрытия солнечных панелей - 47 м. Ожидается, что он будет эксплуатироваться на геостационарной орбите высотой около 36 тыс. км. Предыдущий вывод на орбиту аналогичного аппарата состоялся в декабре 2021 года, тогда запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя H-2A японской компании Mitsubishi Heavy Industries с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.