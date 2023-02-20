Китайский эксперт: конфликт на Украине пробудил у ЕС стратегическую самостоятельность

В Европе есть политики, которые хотели бы видеть мир более многополярным, полагает профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Украинский конфликт негативно отразился на Евросоюзе и пробудил у него чувство стратегической самостоятельности на фоне стремления Соединенных Штатов доминировать в Европе. Такую точку зрения высказал в субботу профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.

"Чувство стратегической самостоятельности у Европы постепенно пробудилось на фоне ущерба, который ей нанес российско-украинский конфликт, - приводит его слова газета Global Times. - В Европе все-таки есть политики, которые хотели бы видеть мир более многополярным".

По словам эксперта, ЕС стал "главной жертвой" кризисной ситуации на Украине. Более того, по мнению профессора, европейские страны "все больше разочарованы Соединенными Штатами, которые втянули Европу в состояние конфликта на выгоду Вашингтону". Как добавил Ли Хайдун, несмотря на это недовольство, Евросоюз "не может открыто противостоять [США]".

"Как не допустить, чтобы Европа была в заложниках у Соединенных Штатов, - для европейской безопасности это настоящий вызов", - подчеркнул китайский политолог. Он также напомнил о "больших амбициях" Вашингтона, который стремится доминировать в ЕС, "не желая идти на какие-либо компромиссы по вопросам безопасности в Европе".

Китайский эксперт полагает, что в связи с указанными факторами участникам 59-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в Германии, "будет сложно добиться идеальных результатов", в частности прийти к конструктивному решению по украинскому вопросу. "Вашингтон хочет использовать Киев для победы над Москвой, - подчеркнул Ли Хайдун. - Однако поражение ядерной державы будет означать для всего мира огромный риск. США ударились в авантюру, а Европе придется [за это] расплачиваться".

Профессор отметил, что конференция по безопасности в Мюнхене представляет собой "нечто унылое из-за трансатлантического диверсанта (имеются в виду США - прим. ТАСС)". "Вот почему Китай и другие миролюбивые страны стремятся к участию в ней, пытаясь урегулировать кризис конструктивными методами", - подытожил он.