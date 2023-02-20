Войти
ТАСС

Китайский эксперт: конфликт на Украине пробудил у ЕС стратегическую самостоятельность

415
0
0
Евросоюз
Евросоюз.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

В Европе есть политики, которые хотели бы видеть мир более многополярным, полагает профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Украинский конфликт негативно отразился на Евросоюзе и пробудил у него чувство стратегической самостоятельности на фоне стремления Соединенных Штатов доминировать в Европе. Такую точку зрения высказал в субботу профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.

"Чувство стратегической самостоятельности у Европы постепенно пробудилось на фоне ущерба, который ей нанес российско-украинский конфликт, - приводит его слова газета Global Times. - В Европе все-таки есть политики, которые хотели бы видеть мир более многополярным".

По словам эксперта, ЕС стал "главной жертвой" кризисной ситуации на Украине. Более того, по мнению профессора, европейские страны "все больше разочарованы Соединенными Штатами, которые втянули Европу в состояние конфликта на выгоду Вашингтону". Как добавил Ли Хайдун, несмотря на это недовольство, Евросоюз "не может открыто противостоять [США]".

"Как не допустить, чтобы Европа была в заложниках у Соединенных Штатов, - для европейской безопасности это настоящий вызов", - подчеркнул китайский политолог. Он также напомнил о "больших амбициях" Вашингтона, который стремится доминировать в ЕС, "не желая идти на какие-либо компромиссы по вопросам безопасности в Европе".

Китайский эксперт полагает, что в связи с указанными факторами участникам 59-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в Германии, "будет сложно добиться идеальных результатов", в частности прийти к конструктивному решению по украинскому вопросу. "Вашингтон хочет использовать Киев для победы над Москвой, - подчеркнул Ли Хайдун. - Однако поражение ядерной державы будет означать для всего мира огромный риск. США ударились в авантюру, а Европе придется [за это] расплачиваться".

Профессор отметил, что конференция по безопасности в Мюнхене представляет собой "нечто унылое из-за трансатлантического диверсанта (имеются в виду США - прим. ТАСС)". "Вот почему Китай и другие миролюбивые страны стремятся к участию в ней, пытаясь урегулировать кризис конструктивными методами", - подытожил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
27.01.2023
Евроатлантическое единство: как США обирают Европу - Мнения ТАСС
10.01.2023
Американцам рассказали, почему не стоит помогать Украине
14.10.2022
Запад ведет себя иррационально и играет судьбой мира
03.10.2022
Россию и ЕС удаляют с арены мировых держав
29.09.2020
Lidovky (Чехия): холодная война 2.0. Как защититься в мире, где главное оружие — единицы и нули?
21.09.2015
Истоки и реалии Договора по РСМД
06.08.2015
Собственное ядерное оружие? Лучше сохранить! ("Frankfurter Allgemeine Zeitung", Германия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH