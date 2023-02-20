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ТАСС

Херш назвал начало спецоперации на Украине небезосновательным

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Сеймур Херш
Сеймур Херш.
Источник изображения: www.middleeasteye.net

Журналист отметил, что США проявили "немало агрессии"

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Начало Россией специальной военной операции на Украине имело под собой основания. Такое мнение выразил в пятницу в интервью порталу Consortium News американский журналист Сеймур Херш.

По его словам, "некоторые факторы" привели к тому, что президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении спецоперации. "Она (спецоперация - прим. ТАСС) не началась неоправданно, - сказал Херш. - Расширение НАТО, мысли о том, что НАТО может принять в свои ряды Украину - все эти вещи вызывают обеспокоенность".

Он указал на агрессивность действий Вашингтона в мире. "Мы устанавливаем ракеты на границе с Китаем и называем это оборонительными мерами, это можно легко сравнить с размещением ракет в семи-восьми минутах полета до Москвы, - отметил журналист. - Мы проявили немало агрессии".

Херш, специализирующийся на проведении расследований, 8 февраля в своей статье со ссылкой на источник написал, что взрывные устройства под российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы американских ВМС при поддержке норвежских специалистов. По сведениям журналиста, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией". 

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Путин Владимир
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