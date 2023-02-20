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ТАСС

Херш считает "самоубийством" рассчитывать на "победу Украины"

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Журналист выразил мнение, что США надо было заверить российские власти, что Украина не будет членом НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Надежды администрации США на "победу Украины" в конфликте с Россией являются "самоубийственными". Такое мнение выразил в пятницу американский журналист Сеймур Херш, ранее опубликовавший расследование о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", в интервью порталу Consortium News.

"Было бы самоубийственным думать, что можно выиграть эту войну, что Украина может выиграть эту войну. Там слишком много коррупции. Это было слишком опрометчивое решение. Нам надо было добиваться мира и какого-либо соглашения", - сказал он.

"Нам надо было заверить российские власти, что Украина не будет членом НАТО. Она все равно не смогла бы им стать из-за коррупции. Было сделано очень много ошибок. Невозможно поверить, каким недалеким было наше руководство. Они решили просто придерживаться курса на войну", - добавил он.

Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, 8 февраля в своей статье, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией". 

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