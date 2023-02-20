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ТАСС

Операция по выводу из дока "Адмирала Кузнецова" завершится в конце февраля

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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 ВМФ России в новом сухом доке филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Мурманске, 20.
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 ВМФ России в новом сухом доке филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Мурманске, 20.05.2022.
Источник изображения: Телеграм-канал

Корабль зашел в док в мае 2022 года, в июне начались доковые работы по его ремонту и модернизации

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Операция по выводу из сухого дока тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" завершится в третьей декаде февраля. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Начавшаяся 20 декабря операция по выводу авианосца из сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ) продолжается и завершится ориентировочно в третьей декаде февраля", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее предполагалось, что операция по выводу авианосца из сухого дока 35-го СРЗ продлится ориентировочно в течение месяца. Корабль зашел в док в мае 2022 года, в июне начались доковые работы по его ремонту и модернизации. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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