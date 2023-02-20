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ТАСС

Второй Ту-160М новой постройки отправили на летно-испытательную станцию

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Стратегический ракетоносец Ту-160М, собранный и облетанный в 2022 году. Фото ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
Стратегический ракетоносец Ту-160М, собранный и облетанный в 2022 году. Фото ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

В конце 2022 года первый "стратег" Ту-160М, построенный с нуля, завершил программу заводских испытаний

БАНГАЛОР /Индия/, 18 февраля. /ТАСС/. Второй стратегический ракетоносец Ту-160М новой постройки отправлен на летно-испытательную станцию, идет строительство третьего образца. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе на полях прошедшего в Бангалоре международного авиашоу Aero India 2023.

"Первый самолет уже совершил несколько полетов. Вторая машина отправлена на летную станцию, сейчас идет сборка третьего Ту-160М", - сказал собеседник агентства. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

В конце 2022 года первый "стратег" Ту-160М, построенный с нуля, завершил программу заводских испытаний. В рамках полета были выполнены маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина. В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом России и бюро "Туполев" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в госкорпорацию "Ростех".

Ту-160 - самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India прошла на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Россия представила свыше 200 образцов российской продукции военного назначения. 

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Индия
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Продукция
Ту-160
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Персоны
Путин Владимир
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