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ТАСС

Блинкен поблагодарил Вучича за помощь Украине

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Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Госсекретарь США также отметил, что Вашингтон разделяет стремление Белграда к совместному с ЕС будущему

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу выразил ему признательность за поддержку Сербией Украины, а также обсудил вопросы нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Об этом глава американской дипломатии сообщил на своей странице в Twitter.

"Провел сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности продуктивный разговор с президентом Сербии Александаром Вучичем. Мы обсудили важность нормализованных отношений с Косово, и я выразил нашу благодарность за то, что Сербия продолжает поддерживать Украину. Мы разделяем стремление Сербии к совместному с ЕС будущему", - написал он.

Ранее сербский лидер предлагал американцам "помечтать" в ответ на заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что финальной точкой переговоров Белграда и Приштины должно быть взаимное признание. Он отмечал, что Запад угрожает не позволить Сербии вступить в Евросоюз и отозвать все иностранные инвестиции в случае ее отказа от плана урегулирования косовского вопроса, подготовленного Германией и Францией.

После встречи с Блинкеном на полях Мюнхенской конференции Вучич подчеркнул, что двусторонние отношения между Сербией и США продолжают укрепляться. 

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Страны
Германия
Сербия
США
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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