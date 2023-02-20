"Европейский путь" Сербии станет "дорогой в никуда"

Srbin.info: Запад обманывал Сербию и сербский народ много раз, но больше это не повторится

Нынешнее дипломатическое наступление Запада на Сербию ставит себе одну цель — разорвать связи сербов с Россией и использовать сербские земли против нее, пишет Srbin.info. Автор статьи рассказывает о действиях Запада и объясняет их истинную суть.

Синиша Лепоевич

Нельзя забывать, что когда сербские земли политически и экономически отрежут себя от России, они потеряют независимость, станут западной колонией. Если говорить точнее, то они станут американской колонией, поскольку сейчас на Западе существуют только Соединенные Штаты Америки, а все остальные лишь делают за них работу.

Это суть, которую пытаются скрыть, но пришло время открыто и ясно об этом сказать.

В качестве оружия в ходе этого наступления используется миф о так называемом европейском пути, хотя на самом деле мы имеем дело с шантажом, а полем боя, по воле Запада, стали Косово и Метохия. Это самая большая сербская боль. Если Сербия потерпит поражение в Косово, то тогда, как верят люди, откроется путь ко всем сербским землям. А западные солдаты, наемники — все равно что отечественные колониальные слуги.

План ясен, несмотря на туман, напускаемый СМИ, и их витиеватый язык. Символы этой колонизации — признание Косово, предательство Республики Сербской, поддержка западных санкций против России, а потом и против Китая. Иными словами, сначала потребуют отказаться от Российской Федерации, а потом от Китая.

Нельзя забывать, что для Соединенных Штатов Америки Китай больший, буквально ключевой неприятель, а конфликт с Российской Федерацией — лишь предтеча масштабного конфликта с Китаем.

Инсинуации СМИ и западную пропаганду распространяют, прежде всего, местные колониальные прислужники. Эти колониальные слуги есть и во власти, и в оппозиции. Абсурдно, что многих из этих "служак" выбирают на выборах, и люди голосуют за них, а потом они же работают против этих людей, против народа.

На первый план, в СМИ и политике, вышел вопрос о санкциях против Российской Федерации. Введение санкций против России — это в каком-то смысле символ колонизации Сербии и сербских земель.

Председатель правительства Сербии Ана Брнабич говорит, что продолжение европейской интеграции или, как это теперь называют, европейского пути обусловлено, прежде всего, введением санкций против Российской Федерации. Параллельно колониальные прислужники насаждают новую глупость: "Мы за Запад и за хорошие отношения с Россией и Китаем".

Точно так же когда-то та же "лавочка" провозглашала: "И Европа, и Косово!" Но это так не работает. Это невозможно. Обман.

А что народ? Что говорит народ об этом символе колонизации? Ведь в конце концов все зависит от народа, от самих сербов.

Уже несколько месяцев, согласно всем отечественным опросам, стоит ли говорить, более 80 процентов граждан Сербии выступают против введения санкций против Российской Федерации. Однако за опросы принялись и представители Запада. Так, недавно опрос о санкциях и отношении к европейской интеграции провел американо-британский институт "Общество Генри Джексона", один из главных поборников Запада и весьма агрессивная антироссийская и антикитайская организация.

На основе этого опроса институт пришел к выводу, что подавляющее большинство сербов не поддерживают введение санкций против Российской Федерации и ни за что не хотят их введения. Они также не хотят вступать в НАТО и отказываться от России.

Общество обеспокоено частым изменением условий так называемого европейского пути, что, по словам наших колониальных прислужников, — главная и единственная цель, хотя на самом деле никакого пути и нет. То они хотят санкций против Российской Федерации, то признания Косово. Председатель правительства Сербии Ана Брнабич говорит, что, согласно французско-немецкому плану, Сербия должна еще и согласиться на вступление Косово в ООН, как теперь называется признание Косово независимым государством.

Все это уловки, чтобы избежать откровенного признания Косово. Но с членством в ООН не все так просто, и оно зависит не только от Сербии. Решение принимает Совет безопасности, а не Сербия. Конечно, если Сербия признает Косово, то оно сможет стать членом и НАТО, и Совета Европы. Однако не все независимые государства являются членами ООН.

Кроме того, важно напомнить, что, как заявил посол Российской Федерации в Белграде Александр Боцан-Харченко, если Сербия введет санкции против Российской Федерации, то Москва не будет сопротивляться членству Косово на Совете безопасности ООН. В то же время колониальные прислужники утверждают, что готовы согласиться на все, но только не на членство Косово в ООН. Что-то тут не сходится.

Сейчас суть дела от нас скрывают за уловками СМИ и селекцией тех, кому дозволено представать перед глазами общественности.

А суть в том, что Сербия не должна ничего подписывать. Ведь подписанное — документ, а неподписанная бумажка ничего не значит. Особенно интересно то, что эту подпись требует неформальная группа западных посланников, и все равно это будет международный юридический документ. Просто невиданный доселе обман.

Но этот план — все еще тайна, и общественность не должна о нем знать. Даже правящая сербская верхушка предложила оппозиционным партиям обсуждать этот план, но ничего не рассказывать общественности. То, что в высшей степени важно для сербов, сами сербы знать не должны. Невероятно.

Но признанием Косово и санкциями против Российской Федерации дело не кончится, ведь требований намного больше. Если Сербия дрогнет, то следующей на очереди будет Республика Сербская. В плане по слому и колонизации сербских земель Республика Сербская представляет для коллективного Запада дополнительную проблему, поскольку она твердо защищает свои национальные интересы и является надежным союзником Российской Федерации. Республика Сербская не намерена отказываться от этого союза. Недавние выборы показали, что эту линию поддерживают большинство граждан Республики Сербской. Но колониальные прислужники пытаются использовать Республику Сербскую для оправдания своего предательства.

Отдельная проблема — это сербская дипломатия, которая должна снабжать власти Сербии своевременной и точной информацией и аналитикой.

Когда-то в начале 60-х годов прошлого века французский лидер Шарль де Голль отозвал всех французских послов, потому что вместо того, чтобы в странах, где они служат, они подвигали политику Франции, они продвигали политику этих стран в самой Франции. Тем же самым сейчас занимается сербская дипломатия, которая стоит в рядах колониальных "служак".

А ведь не вспомнить такого момента в новой истории, чтобы сербские земли так же нуждались в основательной аналитике глобальных процессов и изменений, которые переживает современный мир.

Сейчас все связано с кризисом и вооруженным конфликтом на Украине. Один из самых авторитетных политических обозревателей англоязычной части мира, бывший британский дипломат Алистер Крук, считает, что "Западу больше нельзя ни в чем верить, и в итоге Запад потерпит поражение, рухнет в пропасть".

Однако, по его словам, это повлечет коренные изменения в мире, которые никому не выгодны, и Россия и Китай уже много лет к этому готовятся. "Никому не выгодно неконтролируемое падение Запада, и Китай и Россия уже давно пытаются дипломатическим путем смягчить падение и последствия. Но Соединенные Штаты Америки окунулись в украинский проект и зашли слишком далеко, и у Российской Федерации действительно не оставалось выбора, только как включиться в вооруженный конфликт и воспользоваться им для разгрома Соединенных Штатов Америки и их империи". Таким будет, по словам Крука, результат вооруженного конфликта.

Иными словами, дело тут не в русофильстве или любви к Китаю, по которому США нанесут следующий удар. Политическое и экономическое будущее связано с Востоком.

Но в случае Сербии и сербских земель речь идет еще и о самоуважении, ведь можно ли служить врагу?!

Вернемся в начало. Возможна ли победа колониальных прислужников? Если послушать посла Соединенных Штатов Америки в Сербии, то это уже произошло. Кристофер Хилл заявил, что Сербия "уже выбрала Запад". В то же время он удивляется, почему граждане Сербии все еще не забыли бомбардировки 1999 года и не простили их. Стоит напомнить, что в то время он входил к группу, которая готовила эти бомбардировки.

Создается впечатление, что и западные послы, и их колониальные прислужники забывают об упорстве сербского народа, хотя, судя по всему, считают, что можно действовать и против воли народа. Возможно, так думают западные послы, но маловероятно, чтобы так же думала Сербия.

Коллективный Запад и его колониальные прислужники запугивают и шантажируют, грозят санкциями и экономической катастрофой, если народ не согласится в принципе на предательство.

Колониальные прислужники уже много раз обманывали Сербию и сербский народ, но на этот раз, как кажется, это не повторится.