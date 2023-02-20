Кадыров заявил, что бронемашины "Ахмат" показали свою надежность в зоне СВО

Глава Чечни отметил, что лично обратился с предложением выпустить бронемашины к генеральному директору госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову

ГРОЗНЫЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Бронированные автомобили "Ахмат", разработанные корпорацией "Ростех", оправдали себя и показали высокую надежность, пройдя испытания в зоне проведения СВО. Об этом в пятницу сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Ростех" разработал прекрасный, мощный, надежный бронированный автомобиль под названием 3-СТС "Ахмат" всего лишь за 25 дней. Эксплуатация бронеавтомобилей в зоне проведения СВО показала их большую надежность. Первую партию мы приобрели для подразделений "Ахмат" и прекрасно прошли на них первые фронтовые километры", - написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что лично обратился с предложением выпустить бронемашины к генеральному директору госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову. Необходимость в транспортном средстве возникла для более быстрого передвижения небольших групп бойцов как в городских условиях, так и на открытой местности. "Создание бронемашины полностью себя оправдало. Заказы на такие автомобили увеличены в несколько раз. <...> Я уверен, что бронемобиль "Ахмат" еще не раз громко заявит о себе на линии фронта и будет надежным помощником в деле защиты интересов России на территории Донбасса и Украины", - заключил Кадыров.