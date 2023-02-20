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ТАСС

МИД Франции заверил Украину в скорой поставке дополнительных САУ Caesar

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Глава МИД Франции Катрин Колонна
Глава МИД Франции Катрин Колонна.
Источник изображения: Stephane de Sakutin/ Pool Photo via AP

Глава ведомства Катрин Колонна также выразила мнение, что все страны Европы должны адаптировать свои экономики под ускоренное изготовление оружия

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж ускорил производство вооружений, в связи с чем Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

"Дополнительные САУ Caesar вы получите скоро, поскольку мы теперь производим быстрее", - сказала она в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, обращаясь к вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития громад, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову, участвовавшему в дискуссии.

Колонна также выразила мнение, что все страны Европы должны адаптировать свои экономики под ускоренное изготовление оружия.

О поставке дополнительных 12 САУ Caesar пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр сообщила 4 февраля.

К настоящему моменту Франция направила Украине 18 САУ Caesar и 2 батареи зенитных комплексов Crotale. В декабре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что республика планирует в начале 2023 года предоставить Киеву новую партию оружия и боеприпасов. Кроме того, Министерство вооруженных сил Франции сообщало, что 1 февраля было подписано соглашение о передаче Украине радара Ground Master 200, а также о достижении соглашения с Италией о закупке около 700 зенитных ракет Aster 30 для оснащения систем ПВО средней дальности SAMP/T (французское название - Mamba). 

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Украина
Франция
Проекты
Aster ЗУР
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