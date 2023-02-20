В Польше готовы поставить Украине МиГ-29 вместе с партнерами по НАТО, но не F-16

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий сказал, что у республики слишком мало F-16

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Польша может поставить Украине истребители МиГ-29 в коалиции с другими странами НАТО, но не готова отправлять F-16, так как у республики их немного. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Отвечая на вопрос ведущего дискуссии о том, передаст ли Польша Украине свои F-16, глава польского правительства сказал, что у республики их слишком мало. "У нас их немного, не так много. Мы согласны поставить истребители другого типа, которыми мы располагаем, вместе с другими, как часть решения НАТО", - сказал он. На вооружении польской армии стоят только два типа истребителей - F-16 и МиГ-29. Республика располагает 48 истребителями F-16.

31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет изучен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине.