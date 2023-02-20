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Интерфакс-АВН

Командующие войсками ЗВО и ВВО стали генерал-полковниками

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Рустам Мурадов
Рустам Мурадов.
Источник изображения: © Sputnik / Арам Нерсесян

Москва. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Командующему войсками Западного военного округа (ЗВО) Евгению Никифорову и командующему войсками Восточного военного округа (ВВО) Рустаму Мурадову присвоено воинское звание генерал-полковник.

Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Текст указа опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно сайту Минобороны РФ, Никифоров командует войсками ЗВО с января 2023 года.

По данным сайта Минобороны РФ, Мурадов командует войсками ВВО с августа 2022 года.

В январе Минобороны РФ сообщало, что Мурадов командует группировкой "Восток" в зоне специальной военной операции на Украине.

В пятницу стало известно, что генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО).

Это следует из информации, размещенной на официальном сайте Минобороны РФ.

По официальным данным, ранее войсками ЦВО командовал генерал-полковник Александр Лапин.

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о назначении Лапина начальником главного штаба Сухопутных войск РФ.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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