Польский веб-ресурс "Onet" в материале Marcin Wyrwał "W Ukrainie powstaje pierwsza polska jednostka specjalna" ("На Украине сформировано первое польское спецподразделение") сообщил, что в Киеве было объявлено о начале формирования первого польского специального подразделения при министерстве обороны Украины. Поляки будут выполнять разведывательные и диверсионные задачи. В элитное подразделение будут направлены самые опытные военнослужащие, в том числе добровольцы, уже воевавшие против России.

Польские добровольцы в составе вооруженных сил Украины (с) Dmytro Smolyenko / PAP

15 февраля 2023 года в Киеве состоялась встреча, на которой было объявлено о формировании первого специального подразделения, состоящего из поляков. На встрече присутствовали гражданин Польши, который является организатором подразделения, несколько польских добровольцев, командир и начальник штаба российского подразделения РДК ("Российский добровольческий корпус"), воюющего на стороне Украины, и представитель министерства обороны Украины. По соображениям безопасности все эти лица остаются неизвестными.

Это подразделение не будет частью "Международного легиона территориальной обороны Украины", в котором польские добровольцы до сих пор сражались бок о бок с добровольцами из других стран, выполняя задачи на передовой. Это будет специальное подразделение, независимое от этого "Легиона", и подчиняющееся непосредственно министерству обороны Украины.

Скорее всего, польское подразделение будет называться "Польский добровольческий легион" (Polski Legion Ochotniczy). Его организацией занимается неизвестный гражданин Польши, который воюет против России на Украине с самого начала российского вторжения. Организуемое подразделение не будет типичной фронтовой общевойсковой частью, как в "Международном легионе", а будет заниматься разведкой и диверсиями.

На Украине уже действуют два подобных подразделения, состоящих из иностранцев. Это РДК, состоящий из россиян, воюющих за Украину, и БДК ("Белорусский добровольческий корпус"). Каждое из этих формирований насчитывает несколько десятков военнослужащих. Польское подразделение будет третьим в своем роде и первоначально может состоять из такого же количества человек. Одновременно с польским подразделением формируется аналогичное подразделение, состоящее из немцев.

Добровольцы, желающие вступить в польское подразделение, будут выбираться на основе процесса отбора, проводимого специалистами из Польши и с Украины. Основным условием допуска к отбору является военная подготовка и отсутствие проблем с алкоголем и наркотиками. Польские члены подразделения планируют создать вербовочный центр в Польше. Это еще не согласовано с польскими властями.

База в секретном месте

База подразделения будет находиться в нераскрытом месте в Киевской области. Временный штаб уже работает в условиях секретности. Ряд добровольцев уже готовятся к боевым действиям. Некоторые из них имеют опыт участия в некоторых разведывательных и диверсионных мероприятиях во время нынешней войны.

Контактный сайт или номер телефона для поляков, которые хотели бы записаться в подразделение, будут обнародованы в ближайшие дни.

Польское подразделение будет в значительной степени создано по образцу российского подразделения РДК, которое является самым опытным из подразделений аналогичного профиля и имеет очень хорошую боевую репутацию. В этом подразделении существует железная дисциплина. Например, торговля оружием или наркотиками рассматривается там как дезертирство. Со стороны украинских военных такое поведение приводит к немедленному расторжению контракта.

Военнослужащие неукраинских частей понимают, что к добровольцам из иностранных формирований применяются чрезвычайно строгие правила, поскольку любой скандал с участием иностранных солдат активно используется российской пропагандой.

Россияне из РДК заявили о своей полной готовности помочь сформировать польское подразделение как можно скорее. Также на уровне первых совместных действий россияне заявляют о сотрудничестве и поддержке. Со временем польское подразделение будет получать все больше и больше независимости.

Оба формирования, а также белорусское и немецкое подразделения, также обязуются сотрудничать и проводить совместные тренировки даже после того, как каждое подразделение станет независимым. Они также планируют оказывать друг другу поддержку специалистами в различных действиях.

"С поляками намного проще, чем с белорусами или россиянами"

Представитель министерства обороны Украины сказал, что передача военных документов полякам и, таким образом, окончательное оформление подразделения может произойти очень быстро, даже в течение недели или двух. "С поляками намного проще, чем с белорусами или россиянами, которые приехали из враждебных нам стран. В случае с поляками все процедуры проходят гораздо быстрее", - сказал он.

Создание этих национальных подразделений, основано на естественном желании солдат воевать в группах со своими соотечественниками, сказал командир российского подразделения РДК, объясняя такую структуру подразделения, добавил он: "Мы, русские, прошли самый трудный путь, чтобы иметь возможность сражаться в этой войне. Я являюсь гражданином Российской Федерации. Если мне удастся создать такое подразделение, то полякам будет намного легче".

"Для меня чрезвычайно важно, что мне дали возможность сформировать первое польское спецподразделение на Украине", - сказал польский организатор подразделения. - "Польша - страна, которая наиболее сильно поддерживает Украину, поэтому я особенно горжусь тем, что именно мне отведена эта роль. Я уверен, что наше подразделение станет примером для других подобных формирований".