Что известно о частных военных компаниях и их правовом статусе в разных странах

Власти РФ рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в спецоперации в Украине в составе ЧВК

ТАСС-ДОСЬЕ. Власти РФ рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в спецоперации в Украине в составе частных военных компаний. Об этом 16 февраля 2023 года президент Владимир Путин заявил в ходе встречи с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. ТАСС подготовил материал о частных военных компаниях в разных странах и их статусе.

Частные военные компании

Использование наемных военных в конфликтах и войнах имеет многовековую историю (ландскнехты - немецкие наемные пехотинцы эпохи Возрождения, гессенцы и солдаты других немецких княжеств в XVII-XIX веках, швейцарские гвардейцы). Эта практика возродилась в форме частных военных и охранных компаний (ЧВК, ЧВОК) в 1960-х годах. Первые такие компании были созданы в Великобритании, США, Израиле и ЮАР, в дальнейшем их число стало увеличиваться. Государства стали привлекать подобные организации для охраны различных объектов, подготовки полицейских и вооруженных сил, а также могли задействовать их за пределами страны, исключая таким образом репутационные потери, как в случае прямого использования своих вооруженных сил. ЧВК могут работать как под патронатом государств, так и в интересах транснациональных корпораций, бизнес которых связан с присутствием в точках нестабильности. По данным журнала The Economist в 2012 году, за первое десятилетие XXI в. рынок ЧВК превратился в глобальный сектор услуг объемом более $100 млрд. В настоящее время, по оценкам ряда экспертов, в мире насчитывается 3-4 тыс. ЧВК, их ежегодный доход составляет $350-400 млрд.

Услуги и статус

Частные военные и охранные компании выполняют задачи, связанные с военной подготовкой, разведкой, логистикой, вооруженной охраной объектов (посольств, месторождений, заводов, энергетических объектов, военных баз и складов, тюрем, сопровождение колонн и грузов, охрана, в т. ч. на нестабильных территориях и в зонах конфликтов), разминированием минных полей и уничтожением неразорвавшихся боеприпасов, поставкой и обслуживанием специального оборудования и снаряжения. Привлекаются они и для ведения боевых действий.

В правовом плане деятельность "частных армий" находится в "серой зоне", их статус не определен. Они остались вне правового регулирования, так как международное гуманитарное право, установившее нормы ведения войны, развивалось в тот период, когда ЧВК не играли значительной роли. Лишь незначительная часть сотрудников ЧВК - только те, кто непосредственно участвуют в боевых действиях (подавляющая же часть выполняет вспомогательные функции), - может подпасть под действие статьи 47 Дополнительного протокола 1977 года к Женевской конвенции 1949 года, и то только при одновременном соблюдении ряда критериев, составляющих определение "наемник".

Определить статус ЧВК пытается Международный комитет Красного Креста (МККК). Он отмечает, что если ЧВК "включены в состав вооруженных сил государства или воюют на стороне участника конфликта и принимают непосредственное участие в военных действиях", то их сотрудники считаются комбатантами (военнослужащие регулярной армии). При этом эксперты утверждают, что для легализации ЧВК в качестве комбатантов, они должны быть инкорпорированы во внутреннее законодательство государств. Поскольку большинство ЧВК считаются гражданскими организациями, предоставляющими определенные услуги, ключевой вопрос заключается в том, принимают ли ЧВК непосредственное участие в боевых действиях и, следовательно, теряют ли они свой гражданский статус. Эксперты МККК считают, что ЧВК работают в "крайне размытых ситуациях, границы которых трудно отделить".

В 2008 году по инициативе Швейцарии и МККК был разработан Документ Монтрё, обязывающий ЧВК соблюдать основные права и свободы человека, а государства - расследовать совершаемые сотрудниками компаний нарушения. Однако документ не имеет юридической силы и носит исключительно рекомендательный характер. Из 58 подписавших его стран руководящие принципы этого документа на законодательном уровне ввела лишь Швейцария. В 2010 году по инициативе США был принят Международный кодекс поведения частных военных и охранных компаний (в нем сформулированы правовые основы для легализации наемничества на основе саморегулирования этой деятельности), который также носит рекомендательный характер. К нему присоединилось около 600 ЧВК из 70 государств.

Национальные законодательства в сфере регулирования ЧВК

В ряде стран есть законы, регулирующие деятельность ЧВК. Однако у компаний есть возможности обходить эти ограничения. Во многих же государствах законодательство, касающееся ЧВК, отсутствует. Так, в Австрии и Германии не предусмотрены нормы для индустрии частной военной и охранной деятельности. В этих странах придерживаются регулирования, характерного для коммерческих компаний. В законодательстве Великобритании также нет упоминаний о ЧВК и военно-охранной деятельности (предпринимательстве), но имеются акты, регламентирующие вопросы частных охранных организаций, которым в том числе разрешается предоставлять соответствующие услуги гражданским и военным заказчикам за рубежом.

Ряд государств Европейского союза осуществляет контроль экспорта услуг по подготовке и обучению персонала для использования военных технологий. В частности, Чехия, Венгрия и Италия требуют наличия специальных лицензий на любые услуги по обучению, связанному с использованием вооружений, а Эстония и Польша регулируют также предоставление консультационных услуг в отношении товаров военного назначения, включая "техническую поддержку, касающуюся усовершенствования, производства, сборки, тестирования, ремонта, транспортировки и хранения товаров военного назначения или любые другие связанные с ними услуги". В Швеции в отдельную категорию лицензирования выделено "обучение в военных целях".

Известные ЧВК

Первой ЧВК в современном смысле считается британская Watchguard International, созданная в 1965 году ветеранами спецподразделений вооруженных сил Великобритании Дэвидом Стирлингом и Джоном Вудхаусом. Компания была зарегистрирована в оффшорной зоне на острове Джерси, штаб-квартира располагалась в Лондоне. Основным направлением ее деятельности была подготовка различных силовых организаций в странах Ближнего Востока и Африки. Кроме того, ЧВК осуществляла консалтинг по военным вопросам, обучение личного состава, а также боевую и материально-техническую поддержку во время антиповстанческих операций. Компания активно сотрудничала с правительством и действовала исключительно его в интересах. В начале 1970-х годов ЧВК разрабатывала операцию под кодовым грифом "Хилтон", в рамках которой планировалось совершить налет на Триполи. Целью этого плана было свержение ливийского лидера Муаммара Каддафи для восстановления власти короля Идриса аль Сенусси, отстраненного от власти в 1969 году (он же и финансировал операцию). Однако тогда в МИД Великобритании решили, что внешнеполитические риски превышают возможную выгоду. В 1972 году ЧВК Watchguard International была распущена.

Американская Academi была основана в 1996 году Эриком Принсом и Элом Кларком, бывшими офицерами подразделения сил специальных операций ВМС США Navy SEALs. Первоначальное и наиболее известное название - Blackwater. В 2007 году она была переименована в Blackwater Worldwide, в 2009 году - в Xe Services, в 2011 году - в Academi. По сообщениям ряда СМИ, принимала участие в боевых операциях на территории Йемена, Афганистана, Ирака, сотрудничала с Пентагоном по вопросам борьбы с наркотрафиком, услугами этой компании пользовался Госдепартамент для охраны дипломатических учреждений США и их сотрудников за рубежом. Помимо этого, известны факты сотрудничества Blackwater с министерством внутренней безопасности в области ликвидации последствий крупных природных катаклизмов (в частности, урагана "Катрина" в 2005 году) и охраны госучреждений, банков и телекоммуникационной инфраструктуры от мародеров. Компания владела несколькими центрами подготовки, которые назывались СМИ крупнейшими в стране. Сама ЧВК утверждала, что предоставляет воздушные перевозки, материально-техническое обеспечение регулярных войск, услуги по охране, по производству беспилотных летательных аппаратов и бронетранспортеров, транспортные услуги, а также гуманитарную поддержку. Многие ключевые посты в компании занимали бывшие американские высокопоставленные чиновники. Так, в 2005-2008 годах заместителем председателя компании был Кофер Блэк, в 1999-2002 годах возглавлявший Контртеррористический центр ЦРУ, а в 2002-2004 годах занимавший пост координатора Госдепа по борьбе с терроризмом. В адрес ЧВК неоднократно поступали судебные иски по обвинениям в убийствах мирного населения в Ираке и контрабанде оружия. В 2014 году Academi объединилась с другой американской ЧВК - Triple Canopy, которая в свою очередь является дочерней фирмой компании Constellis Group, и ныне работает под этим именем.

Немецкая Asgaard German Security Group (название восходит к скандинавской мифологии, где Асгард - "небесный город") - частная охранная фирма. Основана в 2007 году бывшим десантником в Тельгте Томасом Кальтегэртнером (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия; впоследствии офис был перенесен). Занимается предоставлением таких услуг, как консультации и обучение, обеспечение безопасности военных и гражданских объектов и конвоев, выполнение функций телохранителей. Данных о численности сотрудников и об участии в конфликтах нет, однако в разные годы германские СМИ писали о ее присутствии в Афганистане, Ираке, Марокко, Нигерии, Пакистане, Хорватии. В 2010 году немецкий информационный портал Tagesschau писал, что она занимается вербовкой резервистов бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) для участия в гражданской войне в Сомали на стороне одной из полувоенных группировок.

Международная частная военная консалтинговая компания SADAT (араб. "господа") со штаб-квартирой в Стамбуле была основана в 2012 году отставным генералом Аднаном Танрыверди. Согласно официальной информации, организация занимается предоставлением военных консультаций, обучением персонала в области обороны и безопасности, а также услугами снабжения вооруженных сил. В местных и западных СМИ сообщалось об участии ЧВК в военных конфликтах за рубежом. Организацию обвиняли в подготовке бойцов из числа сирийских беженцев для дальнейшего их использования против правительства Башара Асада в Сирии. В 2020 году власти США подозревали турецкую ЧВК в переброске сирийских боевиков для поддержки ливийского Правительства национального согласия в Триполи. В том же году Рабочая группа ООН сообщала о передислокации сирийских боевиков в Азербайджан, в ее организации некоторые эксперты подозревали SADAT.

EHC Group - французская частная охранная компания, основанная в 1999 году бывшими офицерами французской армии во главе с Брюно Тринкье. Изначально базировалась в Люксембурге, а в 2004 году была зарегистрирована в США в Дувере, имеет представительства в Великобритании и Кот-д'Ивуаре. Численность - более 1 тыс. человек - бывшие военные, сотрудники правоохранительных органов или служб безопасности частного сектора. Согласно сайту EHC Group, она не принимает прямого или косвенного участия в вооруженных конфликтах. В ее задачи входит предоставление услуг по вооруженной охране объектов, конвоев, VIP-персон, по экстренной эвакуации персонала, помощь в обучении персонала по безопасности полетов, по базовой и спецподготовке для борьбы с беспорядками. По данным СМИ, в 2003-2004 годах ее сотрудники присутствовали в Ираке и Афганистане, в настоящее время компания работает в основном в Африке.