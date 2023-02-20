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Военное обозрение

Франция направила Украине ПТРК Akeron, передача которых ВСУ ранее не анонсировалась

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Франции передали Украине противотанковые ракетные комплексы 5 поколения Akeron. Об этом сообщил вице-президент Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио. Слова французского представителя приводит Opexnews.

Интересно, что ранее о передаче Украине таких противотанковых комплексов французское военное и политическое руководство не сообщало. То есть, киевский режим продолжает получать дополнительное вооружение от западных стран, причем даже не только то, что официально анонсируется руководством государств-членов НАТО. Не исключено, что поставки противотанковых комплексов связаны с ожидаемым наступлением российских войск.

Akeron MP представляет собой современный противотанковый ракетный комплекс пятого поколения французского производства. На вооружение французской армии такие комплексы поступили в 2017 году. Комплекс был разработан компанией MBDA France с целью перспективной замены в войсках противотанковых ракетных комплексов MILAN и FGM-148 Javelin, которыми были вооружены подразделения сухопутных войск Франции.

Как сообщают военные эксперты, ракетный комплекс предназначен для использования его в пехотных подразделениях. Его можно как переносить вручную, так и устанавливать на боевых машинах. Дальность стрельбы из ПТРК Akeron составляет до 5 километров.

Согласно данным из открытых источников, Франция в настоящее время имеет на вооружении около 400 подобных ПТРК. К числу потенциальных покупателей комплексов относят Швецию, Бельгию, Португалию и, возможно, Катар. Теперь к эксплуатантам ПТРК прибавилась и Украина. Россия ранее неоднократно выступала с критикой поставок западного оружия Украине, отмечая, что это лишь усугубляет вооруженный конфликт.

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Бельгия
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