NASA опубликовало требования к орбитальным станциям, которые заменят МКС

Концепт коммерческого сегмента МКС от Axiom Space. Производство первого модуля началось в 2021 году, его запуск планируется на 2025-й, а выведение всех остальных — до 2030-го. После завершения сборки и выведения энергетического модуля («башня» сверху), весь сегмент сможет отделиться от МКС и стать самостоятельной орбитальной лабораторией.

Международная космическая станция не вечна, и ее замену заранее готовят все участники проекта. Правда, каждый по-своему. Россия, например, будет строить собственную орбитальную лабораторию. Тогда как NASA собирается отдать задачи по разработке, выведению и эксплуатации следующего поколения обитаемых космических станций коммерческим подрядчикам. Недавно агентство опубликовало описание того, каким планируется сотрудничество с такими «частными МКС» и что требуется от их создателей для получения поддержки.

В начале недели на американском портале государственных закупок System for Award Management (SAM) появился запрос информации (RFI) от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Агентство обратилось ко всем заинтересованным организациям и компаниям с предложением прокомментировать его видение будущих орбитальных космических станций. Это уже второй RFI по программе Commercial Low Earth Orbit Destinations, и на этот раз NASA предоставило ряд важных технических деталей, а также различные организационные моменты планируемого сотрудничества с коммерческими подрядчиками.

К запросу информации приложены два документа — «белые книги», фактически манифесты, которые содержат большой объем конкретных предложений и требований, касающихся программы. В следующий четверг, 23 февраля, агентство проведет онлайн-брифинг, на котором даст разъяснения и комментарии по поводу содержания RFI. Непосредственно ответы от участников Commercial Low Earth Orbit Destinations и любых заинтересованных лиц NASA ожидает до 30 марта.

Концепт частной космической станции Star Harbor от Northrop Grumman и партнеров. Источник: Northrop Grumman

Со своей стороны агентство ждет от частных космических станций возможностей для работы двух своих астронавтов. Им потребуется в общей сложности от трех до четырех тысяч рабочих часов ежегодно. Если часть исследовательских задач смогут взять на себя «коммерческие» члены команды — хорошо, но необязательно. Число планируемых экспериментов варьируется от 130 до 230, для их проведения потребуется до 24 кубических метров внутреннего пространства орбитальной лаборатории.

Помимо этого, научному оборудованию нужно электропитание — ориентировочно 42 киловатта. Вне герметичного объема станции NASA запрашивает от пяти до восьми монтажных мест для внешних экспериментов. Каждый из них должен иметь еще минимум по киловатту доступной электрической мощности. Без учета доставки астронавтов на орбиту и обратно (это отдельная программа) от создателей коммерческих станций потребуется доставка пяти тонн грузов «вверх» и двух тонн «вниз».

Вышеперечисленное — лишь малая часть технических требований. Но, что любопытно, агентство не ставит жесткие рамки для каждой перспективной космической станции. В общих чертах это перечень возможностей, которые NASA планирует использовать в будущем на основе опыта эксплуатации МКС. Коммерческим подрядчикам никто не запрещает предложить что-то лучше или иное по характеристикам, но предоставляющее эквивалентные возможности. Либо, если они будут хуже, объяснить, почему так и какие в этом выгоды для агентства.

©Axiom Space Например, в обеих «белых книгах» нет жесткого требования добавить в конструкцию воздушный шлюз для выхода астронавтов за пределы станции. Просто разработчики должны будут предоставить техническую возможность устанавливать эксперименты и выполнять работы снаружи орбитальной лаборатории. Как это сделать — решать им самим. Интересный нюанс связан с перекладыванием части научных задач на «коммерческих астронавтов». Они, опять же, не обязаны проводить эксперименты в интересах NASA. Но, как отмечает агентство, совместный труд сплотит экипаж и улучшит атмосферу на станции, так что «аутсорсинг» всячески приветствуется и в повседневной работе экспедиций.

Публикация RFI побудила представителей аэрокосмической отрасли в очередной раз выступить с критикой коммерциализации замены МКС. Портал SpaceNews приводит слова Мэри Линн Дитмар (Mary Lynne Dittmar), директора по правительственным и внешним коммуникациям Axiom Space: «Мы [компания] обеспокоены тем, что четыре соперника [в программе Commercial Low Earth Orbit Destinations] на столь поздних ее этапах лишь разбавляют зарождающийся рынок, если он вообще есть». Она призвала NASA сократить список участников конкурса, потому что, если не сделать этого при помощи разделения программы на этапы с четкими целями для отсева тех, кто не справляется, замена МКС рискует сильно запоздать.

Стоит отметить, что из всех разработчиков коммерческих космических станций позиции Axiom выглядят наиболее уверенными. Компания сейчас активно разрабатывает новые модули для МКС, а также выполнила частный орбитальный полет в сотрудничестве со SpaceX и планирует еще два до конца 2023 года. При этом в Commercial Low Earth Orbit Destinations заявлены проекты команд под предводительством компаний Blue Origin, Nanoracks и Northrop Grumman. В свою очередь, NASA пока не собирается «резать» список участников и хочет дождаться развития разработок каждого соперника.