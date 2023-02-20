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ТАСС

"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК

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ДОСААФ
Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.
Источник изображения: РИА Новости. Кирилл Брага

По информации пресс-службы концерна, цель совместной деятельности заключается в развитии образовательного, проектного, делового и военно-патриотического сотрудничества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в Ростех) и ДООСАФ Свердловской области будут вместе готовить молодых специалистов для ОПК на фоне роста госзаказа на спецтехнику. Они проведут совместные образовательные мероприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"Уралвагонзавод" выполняет важные государственные задачи по увеличению выпуска спецтехники, особенно остро стоит вопрос привлечения на предприятие молодых квалифицированных кадров, осознающих значимость работы на оборонном предприятии. УВЗ усиливает профориентационную деятельность, активизирует сотрудничество с учебными заведениями города. И соглашение с ДОСААФ, которое проводит военно-техническое обучение молодежи и занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, становится особенно актуальным", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что целью соглашения является реализация совместных мероприятий в сфере развития образовательного, проектного и делового сотрудничества в области дополнительного образования, профориентационной деятельности, проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию.

"Направления, которые мы обсуждаем, крайне важны сегодня для РФ. А Россия - это вот эти молодые ребята, которые присутствуют на нашей встрече. В ближайшее время мы сформируем четкий план наших действий, определим перечень профессий и военно-учетных специальностей и начнем совместно реализовывать задачи, которые перед нами стоят", - цитирует пресс-служба гендиректора УВЗ Александра Потапова.

В настоящее время НПК "Уралвагонзавод" - единственный производитель танков для Вооруженных сил РФ. Предприятие модернизируют танки Т-72 и Т-80, выпускают танк Т-90 (с модификациями). Конвейеры производства танков работают круглосуточно.

АО "НПК "Уралвагонзавод" является одним из крупнейших машиностроительных комплексов современной России, производителем всемирно известной бронетанковой техники и признанным лидером в производстве грузового подвижного состава на "пространстве 1520". С конвейера УВЗ сошло более 100 тыс. боевых машин и 1 млн единиц железнодорожной техники, в том числе около 50 тыс. единиц инновационного подвижного состава. 

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2 комментария
№1
20.02.2023 13:04
Готовить   ДОСААФ специалистов по ВУС  дело нужное и УВЗ  как и другие предприятия ОПК должны обязательно  помочь в плане материально технического обеспечения, закупки учебно тренировочных стендов , специальной техники и аппаратуры.

Наиболее умных и грамотных ребят после ДОСААФ нужно приглашать на заводы ОПК, направлять на обучение в ВУЗы за счёт предприятий,  запускать программы  предоставления льготного жилья для перспективных молодых специалистов.
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