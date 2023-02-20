Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023

Рассказываем об итогах крупнейшей международной авиакосмической выставки

В Индии на 14-й международной авиакосмической выставке Aero India 2023 в Бангалоре Россия представила около 200 образцов вооружений и военной техники. Среди новинок — целая линейка систем и комплексов противовоздушной обороны (ПВО) от концерна ВКО "Алмаз-Антей", а также истребители и вертолеты на стенде "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Индийская сторона отметилась новым легким многоцелевым истребителем Tejas, в то время как представители США продемонстрировали посетителям истребители пятого поколения F-35.

В этом году мероприятие длилось пять дней (13–17 февраля): три — для специалистов и прессы, два — для публики. Летную программу открывали истребители Су-30МКИ и МиГ-29UPG Военно-воздушных сил (ВВС) Индии, представляющие основу парка ВВС страны.

Истребитель Су-30МКИ. Источник: Марина Лысцева/ ТАСС

Как отметили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех"), Су-30МКИ, в частности, произведены в рамках лицензии на территории Индии. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в свою очередь заявил ТАСС, что Россия в настоящее время ведет переговоры о производстве дополнительного количества этих сверхзвуковых истребителей в республике.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал ТАСС, что совокупный показатель экспорта российской продукции военного назначения (ПВН) в Индию за последние пять лет превысил $13 млрд, при этом республика продолжает оставаться партнером России в сфере ВТС, вопреки беспрецедентному давлению стран Запада. "Несмотря на санкции, Россия выполняет все обязательства по текущим контрактам и предлагает новые направления (проекты) сотрудничества в военно-технической сфере", — отметил он.

Истребитель МиГ-29UPG (в центре). Источник: Марина Лысцева/ ТАСС

Текущая программа взаимодействия стран в оборонной сфере, рассчитанная на 2021–2031 годы, включает реализацию более 200 совместных проектов, среди последних — поставка зенитных ракетных систем (ЗРС) большой дальности С-400 "Триумф".

По словам гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, Россия и Индия должны продолжать развитие партнерства ВТС. "Я считаю, что Индия — наш надежный партнер, проверенный годами, даже десятилетиями, поэтому мы и выбрали время приехать сюда, на эту выставку. <...> Поэтому я оцениваю, что перспективы очень хорошие, надо развивать партнерство", — сообщил он ТАСС на полях выставки. В корпорации также подчеркнули, что стремятся стать активным партнером в рамках программы Make in India ("Делай в Индии") как в сфере создания новых образцов высокоточного оружия, так и организации послепродажного обслуживания.

Россия как крупный экспортер

Российская сторона стала активным участником выставки. На ней, в частности, были представлены истребитель пятого поколения Су-57Э, легкий вертолет Ка-226Т и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), а также зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" и ЗРС С-400. Также в рамках экспозиции на стенде концерна ВКО "Алмаз-Антей" была продемонстрирована новейшая ЗРС "Витязь" и линейка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор", в частности "Тор-М2КМ" в модульном исполнении.

Макеты транспортного самолета Ил-76МД-90А и истребителя Су-57Э. Источник: Марина Лысцева/ ТАСС

По словам главы "Рособоронэкспорта", РФ ведет технические консультации с Индией по производству там ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Тор-М2КМ", боевых машин пехоты "Бумеранг" и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он добавил, что Россия передала Индии предложения по поставкам дополнительной партии корабельных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ, а поставки ЗРС С-400 осуществляются в соответствии со сроками, оговоренными контрактом.

Макет ЗРК "Тор-М2КМ". Источник: Марина Лысцева/ ТАСС

Также в "Рособоронэкспорте" обсуждают с частными индийскими предприятиями вопрос модернизации тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76, при этом индийские партнеры заинтересованы в российском модернизированном военно-транспортном самолете Ил-76МД-90А.

Заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о поставке технологических комплектов для лицензионного производства в Индии самолетов Су-30МКИ и ожидается подписание контракта по производству ПЗРК "Игла-С". Кроме того, российская сторона ждет от индийских партнеров приглашения на контрактные переговоры по покупке вертолетов Ка-31, которые были прерваны из-за пандемии и возобновились в феврале 2022 года. Стороны условились, что партия вертолетов будет стоить $520 млн.

Одной из обсуждаемых тем стала программа совместного производства Россией и Индией легких вертолетов Ка-226Т.

Вертолет Ка-226Т. Источник: Марина Лысцева/ ТАСС

Как сообщил ТАСС Дрожжов, переговоры по созданию техники были заморожены по инициативе индийской стороны, так как партнера не удовлетворяет уровень локализации. Индийским партнерам были переданы обновленные предложения, которыми предусмотрена 70-процентная локализация. "Ожидается решение индийской стороны о продолжении переговорного процесса", — рассказал он.

Позднее конфликт интересов опроверг председатель и управляющий директор государственной авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) Сиби Анантхакришнан. "Если программе дадут добро, мы готовы приступить к работе", — заявил топ-менеджер HAL.

Индия готовится стать крупным производителем оружия

Главной целью выставки для Индии стала демонстрация возможностей страны в деле превращения ее из крупного покупателя вооружений в производителя и экспортера оборонной продукции. Как заявил на открытии мероприятия премьер-министр Нарендра Моди, Индия стала надежным партнером в сфере обороны для многих стран мира, в том числе тех, "которые обгоняют ее по уровню развития оборонного сектора". Моди отметил, что выставка отражает новый подход Индии, указывающий на масштабы индийской оборонной промышленности.

Как рассказал журналистам в ходе авиашоу министр обороны республики Раджнатх Сингх, на полях Aero India 2023 было подписано порядка 250 меморандумов о взаимопонимании, включая сделки по передаче технологий с индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) и различными компаниями.

При заключении оборонных контрактов Нью-Дели делает ставку на объявленные правительством программы "Делай в Индии" и "Самодостаточная Индия", которые предусматривают развитие производства оборонной продукции на индийской территории и передачу технологий при установлении партнерства с иностранными производителями.

Министр указал, что в следующем финансовом году (начинается 1 апреля) доля закупок вооружений у местных поставщиков будет увеличена с 68% в настоящее время до 75% от бюджета оборонных закупок страны. Таким образом, национальные производители получат около триллиона рупий ($12,1 млрд), что должно способствовать дальнейшему развитию собственного оборонного производства.

Индийский павильон и другие участники выставки

Центром индийского павильона стал легкий многоцелевой истребитель Tejas — единственный боевой самолет индийской разработки, который серийно производится в стране.

Истребитель Tejas. Источник: Марина Лысцева/ ТАСС

Индийская компания — производитель авиатехники Hindustan Aeronautics Limited также представила макеты учебно-тренировочного самолета HLFT-42 и модели перспективных истребителей, которые в настоящее время находятся на разных стадиях разработки. Это AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), создаваемый в рамках разработки истребителя пятого поколения, и двухдвигательный палубный истребитель (проектное название TEDBF — Twin Engine Deck Based Fighter), который должен составить основу авиационного соединения индийских авианосцев. Кроме того, индийская компания Garuda Aerospace представила новейший малозаметный тактический беспилотник Vajra.

В ходе авиашоу было объявлено, что порядка 200 вертолетов индийской разработки вскоре поступит на вооружение сухопутных войск страны — это 95 легких вертолетов Prachant и 110 многофункциональных LUH (Light Utility Helicopter).

Вертолет Prachant ("Прачант"). Источник: Марина Лысцева/ ТАСС

Среди иностранных государств лидером по числу выставленных летательных аппаратов на авиашоу стали США, которые впервые представили в Индии истребители пятого поколения F-35, а также показали многоцелевые истребители F-16, F-18 и стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла B-1B Lancer.