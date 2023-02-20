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Военное обозрение

Нидерланды заказали в Чехии производство мобильных зенитных установок для украинской армии

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Источник изображения: topwar.ru

Чехия произведет для ВСУ мобильные зенитные установки, основной задачей которых будет борьба с российскими дронами-камикадзе типа "Герань". Заказ оплатят Нидерланды.

Голландцы заказали в Чехии сборку новых зенитных комплексов на основе пикапов. Как заявил директор агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) Алеш Витечка, всего Амстердам готов оплатить поставку ста (100) зенитных комплексов на Украину. Кроме того, Нидерланды также оплатят поставку боеприпасов для данных комплексов, закупив их тоже в Чехии. Подробности контракта не раскрываются из "соображений безопасности".

По данным украинской прессы, речь идет о мобильных комплексах Viktor от компании Excalibur Army, представляющих собой спаренную зенитную установку из двух пулеметов калибра 14,5 мм, установленную на пикап. В базовом варианте это пикап Toyota. Такой комплекс способен быстро менять место стрельбы и поражать цели на дальности до 2-х километров. Боекомплект - 300 патронов в двух лентах и дополнительный запас еще в 300 штук.

Установка способна вести огонь по воздушным целям и в ночное время, для этого она оснащена ночным зенитным прицелом, дневной тоже имеется. Для стрельбы по наземным целям прямой наводкой имеется собственный прицел.

В Киеве заявляют, что такие зенитные установки необходимы ВСУ для борьбы с дронами-камикадзе, применяемыми Россией, на которые жалко тратить очень дорогие ракеты западных систем ПВО. Новые мобильные комплексы должны заменить в ВСУ многочисленные самоделки на основе пикапов с установленными на них пулеметами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
Украина
Чехия
Компании
Toyota
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