Зеленский на Мюнхенской конференции призвал не идти на компромиссы с Россией

По словам украинского президента, у Запада "нет альтернативы Украине в ЕС и в НАТО"

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит альтернативы членству его страны в НАТО и ЕС, а также призвал не идти на компромиссы с Россией.

"Нет альтернативы Украине в ЕС, нет альтернативы Украине в НАТО, нет альтернативы нашему единству", - сказал Зеленский, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также призвал страны не идти на уступки России. "Разве может Европа быть предметом компромисса? Нет", - утверждал президент Украины.

Зеленский в очередной раз заявил, что Россия якобы угрожает своим соседям, а также призвал западные страны наращивать поставки оружия Киеву, назвав их "пращей", которая поможет одержать победу.

Зеленский также заявил о единстве позиций с Амстердамом по вопросу поставок оружия Киеву.

"У нас единое понимание с Нидерландами, что не должно быть табу на поставки и поддержку оружием нашей армии, нашей Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве. Видео с пресс-конференции было опубликовано в Telegram-канале украинского президента.

Зеленский также добавил, что Украина будет и дальше работать над тем, чтобы страны-партнеры передали Киеву боевые самолеты.

"Будем верить, что удастся это (вопрос предоставления Украине самолетов - прим. ТАСС) обговорить и решить, как это удалось с танками", - в свою очередь сказал Рютте. При этом он отметил, что не готов спекулировать и высказывать свои предположения на эту тему.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев пока не имеет обещаний ни от одной страны на поставку истребителей.

31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет изучен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине.