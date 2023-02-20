Войти
ТАСС

Зеленский на Мюнхенской конференции призвал не идти на компромиссы с Россией

408
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Johannes Simon/ Getty Images

По словам украинского президента, у Запада "нет альтернативы Украине в ЕС и в НАТО"

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит альтернативы членству его страны в НАТО и ЕС, а также призвал не идти на компромиссы с Россией.

"Нет альтернативы Украине в ЕС, нет альтернативы Украине в НАТО, нет альтернативы нашему единству", - сказал Зеленский, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также призвал страны не идти на уступки России. "Разве может Европа быть предметом компромисса? Нет", - утверждал президент Украины.

Зеленский в очередной раз заявил, что Россия якобы угрожает своим соседям, а также призвал западные страны наращивать поставки оружия Киеву, назвав их "пращей", которая поможет одержать победу.

Зеленский также заявил о единстве позиций с Амстердамом по вопросу поставок оружия Киеву.

"У нас единое понимание с Нидерландами, что не должно быть табу на поставки и поддержку оружием нашей армии, нашей Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве. Видео с пресс-конференции было опубликовано в Telegram-канале украинского президента.

Зеленский также добавил, что Украина будет и дальше работать над тем, чтобы страны-партнеры передали Киеву боевые самолеты.

"Будем верить, что удастся это (вопрос предоставления Украине самолетов - прим. ТАСС) обговорить и решить, как это удалось с танками", - в свою очередь сказал Рютте. При этом он отметил, что не готов спекулировать и высказывать свои предположения на эту тему.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев пока не имеет обещаний ни от одной страны на поставку истребителей.

31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет изучен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
13.02.2023
Оружейные "подарки" Запада не помогут Украине на поле боя
14.06.2022
Военная торговля из варяг в турки
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
11.09.2015
66 инцидентов за 18 месяцев: напряженность между Россией и НАТО растет ("Atlantico", Франция)
14.01.2015
Сценарий интервенции
05.05.2010
Тактическое ядерное оружие - проблемы и решения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH