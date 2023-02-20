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Интерфакс-АВН

Финские парламентарии 28 февраля проголосуют по вопросу членства страны в НАТО

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Флаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции.
Источник изображения: © AP Photo / Johanna Geron/Pool

Хельсинки. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Парламент Финляндии проголосует по вопросу вступления страны в НАТО 28 февраля, сообщил на пресс-конференции в пятницу председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо, представляя доклад о членстве страны в Североатлантическом альянсе.

"Доклад будет обсуждаться всем парламентом на следующей неделе, а голосование состоится 28 февраля. Другими словами, намерение состоит в том, чтобы национальный законодательный процесс, связанный с членством в НАТО, был завершен в течение этого парламентского срока (парламентские выборы в Финляндии намечены на 2 апреля - ИФ)", - сказал глава комитета.

По его словам, для Финляндии "членство в НАТО является наиболее значительным решением в области безопасности после принятия решения о членстве в Европейском союзе".

Как отмечается в представленном докладе, расходы на членство Финляндии в НАТО оцениваются примерно в 70-100 млн евро в год.

По словам Халла-ахо, несмотря на то, что Турция и Венгрия еще не ратифицировали членство Финляндии в НАТО, "цель по-прежнему заключается в том, чтобы Финляндия и Швеция могли вступить в НАТО вместе и как можно быстрее".

В январе парламентский комитет по парламентскому праву решил, что решение о членстве в НАТО будет принято простым большинством.

"Для этого требуется согласие парламента, и это может быть сделано простым большинством. Мы посчитали, что это не настолько значительная передача полномочий НАТО, чтобы требовалось большинство в две трети голосов", - пояснила председатель комитета Йоханна Ояла-Ниемеля.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

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Страны
Венгрия
Турция
Финляндия
Швеция
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NATO
Евросоюз
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