Шольц не согласился, что поставки Киеву оружия продлевают конфликт на Украине

Канцлер ФРГ заявил, что "правильно обратное"

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что поставки Киеву оружия не продлевают конфликт на Украине, но, напротив, способствуют его скорейшему окончанию. Такое мнение он высказал в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Не наши поставки оружия продлевают войну. Правильно обратное", - заявил Шольц. По его мнению, только когда Москва поймет, что ей не достигнуть своих целей, "будет выше шанс на скорое окончание войны".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт.