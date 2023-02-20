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ТАСС

Шольц не согласился, что поставки Киеву оружия продлевают конфликт на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: © AP Photo / Thibault Camus

Канцлер ФРГ заявил, что "правильно обратное"

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что поставки Киеву оружия не продлевают конфликт на Украине, но, напротив, способствуют его скорейшему окончанию. Такое мнение он высказал в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Не наши поставки оружия продлевают войну. Правильно обратное", - заявил Шольц. По его мнению, только когда Москва поймет, что ей не достигнуть своих целей, "будет выше шанс на скорое окончание войны".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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