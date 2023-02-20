Зеленский считает, что Белоруссия не станет участвовать в СВО

По словам президента Украины, это стало бы "большой исторической ошибкой"

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает маловероятным участие белорусских войск в российской специальной военной операции.

"Мы считаем, что на сегодня вероятности (участия Белоруссии - прим. ТАСС) и высокого риска нет. Во-первых, трудно привлечь в состав ВС РФ белорусских воинов. <...> Одно дело, когда с территории Белоруссии летят ракеты, с их аэродромов летят самолеты, <...> другое дело, если ты осознанно идешь в наступление", - сказал он, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Зеленского, это стало бы "большой исторической ошибкой".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может начать боевые действия против Киева только в случае агрессии со стороны Украины. Он неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не просила об этом Минск. Белорусский лидер также выступал с предложениями участвовать в переговорах для достижения мира. Лукашенко также отмечал, что Украина сама спровоцировала специальную военную операцию, которую проводит Россия. По его словам, Белоруссия делает все для РФ в контексте проблем, связанных с ее проведением.