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ТАСС

Венгрия призвала Белоруссию не делать шагов по расширению конфликта на Украине

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Военнослужащие
Военнослужащие ВС Белоруссии.
Источник изображения: www.belvpo.com

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна хочет мира

БУДАПЕШТ, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время визита в Минск 13 февраля обратился к правительству Белоруссии с призывом не предпринимать никаких шагов, которые могут привести к эскалации и расширению вооруженного конфликта на Украине.

"Венгрия занимает ясную позицию: мы хотим мира. И мы выступаем за немедленное прекращение огня и мирные переговоры", - сказал Сийярто в пятницу на пресс-конференции в Будапеште. Он отметил, что "передал это послание своим партнерам" по переговорам в Минске. "Я попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не предпринимать никаких шагов, которые могут привести к продолжению войны [на Украине] и, если угодно, к ее географическому расширению", - сказал министр.

"Думаю, что не только Венгрия, но и Европа и даже весь мир должны" придерживаться такой же позиции, сказал глава МИД.

Он также опроверг появившиеся в печати и соцсетях предположения, что во время визита в Минск вел переговоры не только с белорусскими, но и негласно с российскими официальными лицами. Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать такие публикации, министр сказал: "Если я захочу провести переговоры с русскими по любому вопросу, то поеду в Москву и не буду делать из этого тайны".

Сийярто уточнил, что встречался в Минске с министрами иностранных дел и экономики Белоруссии. "Ни у меня, ни у нашей делегации никаких других собеседников там не было", - заверил глава венгерского МИД, добавив, что "у прессы на этот раз немного разгулялась фантазия". 

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Страны
Белоруссия
Венгрия
Россия
Украина
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