Войти
РИА Новости

В России призвали четко донести до Киева последствия ударов по Крыму

595
0
0
Ялтинский маяк на набережной имени В. И. Ленина
Ялтинский маяк на набережной имени В. И. Ленина.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Эксперт Леонков предупредил, что удар по Крыму может перерасти в глобальный конфликт

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. РФ должна четко донести для Киева и его союзников последствия гипотетических ударов по Крыму дальнобойными системами западного производства – в таком случае конфликт может перерасти в глобальный, считает известный военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. По ее словам, существуют военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки - США поддерживают удары по ним.

"Нужно послать четкий сигнал, что будет киевскому режиму и его союзникам. Когда организовали теракт на Крымском мосту, началось "обнуление" украинской энергосистемы. Я бы обозначил, что если эти дальнобойные ракеты полетят по Крыму или еще дальше, вглубь России, за такие удары будет прямая ответственность США как страны, давшей Киеву такие оружие. Конфликт из регионального станет глобальным", - сказал Леонков.

По его словам, Нуланд – одна из архитекторов событий на Украине начиная с Евромайдана 2013-2014 года, поэтому ее слова стоит рассматривать всерьез, а подстрекательство к ударам по Крыму – прямым вступлением США в конфликт.

"Сейчас в западной прессе утверждают, что конфликт пошел не по тому сценарию. В резолюции последнего Рамштайна [встречи на базе США], который накануне завершился в Германии, не значатся ни дальнобойные ракеты, ни самолеты. Так как Нуланд представляет "хозяина", если можно так назвать, то она фактически говорит о демилитаризации Крыма, заявляя об уничтожении множества военных объектов на полуострове", - отметил эксперт.

По мнению Леонкова, непосредственно на театре военных действий, российские войска смогут противостоять новым ударных средствам Киева имеющимися в наличии средствами ПВО.

"Когда появились на фронте HIMARS, достаточно быстро доработали ЗРК "Тор" под перехват ракет этой РСЗО, повысив результативность. Полагаю, что по новым системам, возможно, показатель эффективности будет немного ниже, но оборонщики поработают и оперативно повысят коэффициент перехвата и таких целей", - пояснил собеседник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Похожие новости
08.02.2023
У США нет вразумительной стратегии по Украине, и это опасно для всех
28.11.2022
Проблема исправности западных артиллерийских систем на Украине
30.09.2022
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
05.08.2022
«Украина: гладиаторские бои»
08.07.2022
Украина потеряла верного сторонника на Западе
07.07.2022
Украина запросила у США это оружие. Но шансов мало
20.06.2016
"Когда Россия изменится, мы скажем НАТО "гуд бай"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH