"Витязь" на экспорт: в чем уникальность новейшей российской оборонительной системы

ТАСС о новейшей зенитной ракетной системе, способной отражать массированные удары

Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» представил на международной аэрокосмической выставке Aero India 2023 целую линейку своих бестселлеров в области противовоздушной обороны (ПВО), среди которых зенитная ракетная система (ЗРС) средней дальности С-350Е "Витязь". Она демонстрируется не впервые, однако к ней, как отмечают специалисты концерна, повышается интерес со стороны инозаказчиков. В экспортном исполнении она может быть интегрирована в существующие зарубежные системы ПВО, и такие страны, как Индия, считают разработчики, нуждаются в подобной системе. Эксперты полагают, что по цене она будет дешевле американского комплекса ПВО Patriot.

Способность отразить массированный удар

Особенность экспортной модификации "Витязя" — возможность вкруговую отражать массированные удары современных и перспективных аэродинамических целей. "Система "Витязь" разработана концерном ВКО "Алмаз-Антей" для поражения аэродинамических целей с максимальным радиусом поражения 120 км и максимальной высотой поражения 25 км. Особенностью ЗРС является возможность вкруговую отражать массированные удары современных и перспективных аэродинамических целей", — сказал ТАСС представитель конструкторского бюро концерна ВКО "Алмаз-Антей" на выставке Aero India 2023.

Специалист также добавил, что в состав ЗРС входит пункт боевого управления, до двух многофункциональных радиолокаторов и до восьми пусковых или пускозаряжающих установок, на каждой из которых размещается до двенадцати зенитных управляемых ракет (ЗУР). "На пускозаряжающей установке стоит кран-манипулятор, с помощью которого обеспечивается перезарядка самой пусковой установки или перезарядка соседних пусковых. Это очень удобно, быстро и эффективно", — заявил представитель разработчика.

Живучесть

ЗРС также может придаваться обзорный радиолокатор 97Л6Е, который работает в другом частотном диапазоне и способен производить разведку целей практически непрерывно. При этом специалист концерна отметил, что стрельбовая станция (МФР) не может работать беспрерывно. "Как правило, она находится в выключенном состоянии и ждет, когда ей скажут, что появилась цель. Тогда она быстро включается и обеспечивает обнаружение и поражение цели", — сообщил он.

"Для обеспечения живучести ЗРС важно, что у средств системы есть возможность легко маневрировать и быстро переезжать на новые позиции. Не надо долго сматывать кабели и производить манипуляции по стыковке этих средств", — заключил собеседник.

Еще одним из преимуществ "Витязя" в экспортном исполнении перед другими системами ПВО представитель разработчика считает необитаемость многофункционального радиолокатора ЗРС во время боя, что позволяет сохранить жизнь боевым расчетам. "Многофункциональный радиолокатор "Витязя" во время боевой работы необитаем, там нет боевого расчета. Как известно, радиолокаторы наиболее заметны, их легко обнаружить по излучению. Противник пытается его уничтожить в первую очередь различными средствами. Поэтому здесь мы бережем людей, бережем расчеты", — подчеркнул он.

Специалист отметил, что можно рассредоточить комплекс по местности, что также позволит уберечь боевой расчет и средства ЗРС от огня противника. "Вам не надо все держать в одной точке, это выгодно с точки зрения живучести. Если противник применил современное вооружение по месту, где вы собрались в одной точке, то вы лишились всего. А тут вы можете растянуть систему по местности. Даже если что-то будет поражено, то это будет только какой-то один элемент системы, а в целом ЗРС останется боеспособной", — отметил он.

Автономность

Предлагаемая инозаказчикам модификация имеет высокие возможности по ведению автономных боевых действий. "Если по каким-то причинам ЗРС выдвинута в поле, где нет никаких взаимодействующих средств, то она может многое. У нее есть два многофункциональных локатора, которые в секторном и круговом режимах могут обнаруживать, сопровождать и обстреливать все типы аэродинамических целей", — рассказал ТАСС представитель конструкторского бюро концерна.

По словам собеседника, придаваемый ЗРС всевысотный обнаружитель может автономно вести разведку. "Приходит от него информация о чем-то нехорошем, мы быстро включаемся и работаем. Если два "Витязя" стоят рядом, то они могут друг с другом взаимодействовать и более эффективно отражать удары противника", — заключил специалист.

Экспортный потенциал

По мнению представителя разработчика, "Витязь" в экспортном исполнении будет иметь хорошие перспективы использования на любом мировом рынке современного вооружения. "Перспективы у "Витязя" на международном рынке современного вооружения очень хорошие, для своего класса у системы высокие характеристики по обнаружению, сопровождению и поражению целей", — отметил он. Среди потенциальных инозаказчиков специалист назвал Индию, которую связывают с Россией тесные отношения в области военно-технического сотрудничества. "Ей необходимо иметь вооружение, способное обеспечивать надежную противовоздушную оборону как на небольших пространствах со сложным рельефом, так и на больших территориях", — заключил специалист.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ТАСС высказал мнение, что С-350Е будет значительнее дешевле, чем аналогичный американский комплекс Patriot ("Пэтриот"), при этом отечественная ЗРС способна поражать цели точнее. "Американская техника всегда более переоцененная. "Витязь" по своей цене будет значительнее дешевле, чем аналогичный комплекс Patriot. "Витязи" покупать гораздо выгоднее, Россия как партнер гораздо надежнее, чем США", — сказал он.

По словам Михайлова, "Витязь" можно сравнить с Patriot по тактико-техническим характеристикам, но при этом российские ракеты летят быстрее, у них есть возможность поражения низколетящих целей. "Patriot не сбивает цели, летящие на высоте ниже 100 метров, а "Витязь" сбивает цели от 10 метров и выше", — подчеркнул эксперт.

Михайлов также полагает, что экспортная версия заинтересует потенциальных покупателей в Азии. "Индия традиционно наш серьезный партнер по противоракетной и противовоздушной обороне, они очень хорошо закупают у нас военную технику, — рассказывает он. — Индусы сейчас находятся на первом месте среди наших военно-технических партнеров по заключенным контрактам, поэтому я думаю, что и "Витязь" на азиатском рынке очень понравится нашим потенциальным покупателям. Задачи у этого комплекса — быть нашей визитной карточкой для экспортных продаж".

В обороне

ЗРС С-350Е "Витязь" предназначена для обороны важных объектов административного или военного назначения от ударов различных средств нападения с воздуха. Способна работать в автоматическом режиме, при котором расчет обеспечивает развертывание ЗРС и контроль за действиями системы. В состав экспортного варианта системы входят пункт боевого управления 50К6Е, многофункциональные радиолокационные станции 50Н6Е и пусковые установки 50П6Е с 12 ЗУР 9М96Е2 на каждой.

Максимальное количество одновременно поражаемых аэродинамических целей — 16, баллистических — 12. Время развертывания системы в боевое положение — 5 минут. Расчет — 3 человека.

ЗРС предназначена для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями и имеет исключительно оборонительный характер. Первая такая система поступила в российскую армию в 2020 году.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходила на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Россия является активным участником этой выставки, в этом году на ней было представлено свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.

Роман Азанов