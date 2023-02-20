Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов

В частности, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало в пятницу на сайте официальную информацию о назначении четырех командующих войсками военных округов страны.

Так, отмечается на сайте ведомства, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в 2023 году назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО).

Также в январе текущего года командующим войсками Южного военного округа (ЮВО) был назначен генерал-полковник Сергей Кузовлев, а генерал-лейтенант Евгений Никифоров занял пост командующего войсками Западного военного округа (ЗВО).

Кроме того, военное ведомство официально сообщило о назначении генерал-лейтенанта Рустама Мурадова командующим войсками Восточного военного округа (ВВО) с августа 2022 года.

Мордвичев: новый командующий ЦВО

Мордвичев сменил на посту командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, который занимал эту должность с 2017 года, принимал участие в специальной военной операции на Украине и получил звание Героя России. Согласно источникам ТАСС, в январе 2023 года Лапин был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ.

Новый командующий войсками ЦВО родился 14 января 1976 года в Павлодаре (Казахстан). В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище Сибирского военного округа, в 2006 году - Общевойсковую академию ВС РФ.

После окончания в 2016 году Военной академии Генерального штаба ВС РФ он был назначен на должность заместителя командира корпуса. С 2017 по 2019 год занимал должность первого заместителя командующего армией ЦВО, с 2019 по 2021 год - первого заместителя командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО), после чего стал ее командующим.

Мордвичев награжден орденами Жукова и "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова и другими медалями.

Кузовлев: в ЮВО из ЗВО

Сергей Кузовлев, ставший командующим войсками ЮВО, сменил Александра Дворникова, который занимал этот пост с 2016 года.

Кузовлев родился 7 января 1967 года в Мичуринске Тамбовской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (1990), Общевойсковую академию ВС РФ (2001), Военную академию Генштаба (2010).

Кузовлев в апреле 2019 года был назначен на должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Южного военного округа. С октября по декабрь 2022 года - командующий войсками ЗВО.

Он награжден орденами Святого Георгия IV степени, Кутузова, Александра Невского, "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и многими медалями.

Никифоров: в ЗВО из ВВО

Евгений Никифоров, который теперь командует войсками ЗВО, сменил в этой должности Александра Журавлева.

Никифоров родился в Читинской области. В 1991 году окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище, в 2003 году - Общевойсковую академию ВС РФ, в 2012 году - Военную академию Генштаба. С 2019 по 2020 год Никифоров занимал должность заместителя командующего войсками ЗВО, с 2020 по 2022 год - начальника штаба - первого заместителя командующего войсками ВВО.

Никифоров ранее был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени с мечами, орденом Александра Невского, орденом Кутузова, орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также рядом медалей.

Мурадов: из ЮВО в ВВО

Рустам Мурадов родился в 1973 году в Республике Дагестан. В 1995 году окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова. Службу проходил на всех основных должностях от командира мотострелкового взвода до заместителя командующего войсками Южного военного округа.

В 2005 году окончил командный факультет Общевойсковой академии ВС РФ. В 2015 году - Военную академию Генштаба. По ее окончании проходил службу в должности заместителя командующего общевойсковой армией ЦВО.

В октябре прошлого года о назначении Мурадова на должность командующего войсками ВВО сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Он назвал это верным решением, отметив, что Мурадов всегда был лидером.

До Мурадова эту должность занимал Александр Чайко.

Северный флот

Пост командующего Северным флотом сохранил Александр Моисеев, занявший эту должность в мае 2019 года.

Моисеев - Герой России, награжден двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, ведомственными орденами и медалями.