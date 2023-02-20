Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики

Лукашенко: Белоруссия готова производить самолеты-штурмовики МиГ-25 при поддержке России

НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. Белоруссия готовится производить самолеты-штурмовики при небольшой поддержке РФ, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.

"Белорусы делают для МС21 Sushoi Superjet до тысячи комплектующих. И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МиГ-25, по-моему, который себя хорошо в Украине показывал… Штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации", - рассказал белорусский лидер российскому коллеге Владимиру Путину.

"То есть, углубляемся. Всё делаем для того, чтобы как-то преодолеть те барьеры, которые нам искусственно создают", - резюмировал Лукашенко.

Он также упомянул достижение обеспеченности товарами продовольствия и легкой промышленности. "Положительные сдвиги приличные. Нам будет что сказать народам Беларуси и России на Высшем государственном совете", - подытожил белорусский президент.