Войти
РИА Новости

Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики

611
2
0
Пара самолетов МиГ-25РБ
Пара самолетов МиГ-25РБ.
Источник изображения: © РИА Новости / В. Киселев

Лукашенко: Белоруссия готова производить самолеты-штурмовики МиГ-25 при поддержке России

НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. Белоруссия готовится производить самолеты-штурмовики при небольшой поддержке РФ, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.

"Белорусы делают для МС21 Sushoi Superjet до тысячи комплектующих. И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МиГ-25, по-моему, который себя хорошо в Украине показывал… Штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации", - рассказал белорусский лидер российскому коллеге Владимиру Путину.

"То есть, углубляемся. Всё делаем для того, чтобы как-то преодолеть те барьеры, которые нам искусственно создают", - резюмировал Лукашенко.

Он также упомянул достижение обеспеченности товарами продовольствия и легкой промышленности. "Положительные сдвиги приличные. Нам будет что сказать народам Беларуси и России на Высшем государственном совете", - подытожил белорусский президент.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Продукция
МиГ-25
Персоны
Путин Владимир
Проекты
МС-21
Похожие новости
07.09.2015
От гироскопов до ракетопланов
31.08.2015
МАКС-2015: итоги деловой части
08.12.2014
Кому – шоу, а кому – работа
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
19.04.2013
Об авиастроении в России
02.01.2007
ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕРЕДЕЛ
2 комментария
№1
20.02.2023 09:35
Речь о Су-25, полагаю))
+1
Сообщить
№2
20.02.2023 13:28
МиГ-25 никогда штурмовиком не был и не будет, это сверхзвуковой истребитель-перехватчик.

У Белоруссии имеются  в резерве более современные Су-27 и МиГ -29, которые логичнее модернизировать в многоцелевые  боевые самолёты.

Но скорее всего автор статьи не шибко силён в авиации и по версии
ID: 1949 он перепутал  истребитель перехватчик МиГ-25 с штурмовиком Су-25.

Так-же возможно снять с консервации  истребители - бомбардировщики  МиГ-27  и провести их модернизацию  в  ударно-разведывательные БЛА.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 19:06
  • 45031
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 16:56
  • 2
"Уралвагонзавод" и свердловский ДОСААФ будут готовить молодых специалистов для ОПК
  • 20.02 16:55
  • 5
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
  • 20.02 16:55
  • 2
Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина
  • 20.02 16:47
  • 0
Турне Байдена в Киев и Варшаву приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине
  • 20.02 15:03
  • 181
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 20.02 13:50
  • 1
ВСУ: Потребность в мобилизационном ресурсе есть, а энтузиазм у людей падает
  • 20.02 13:28
  • 2
Белоруссия заявила о готовности производить штурмовики
  • 20.02 12:36
  • 0
«Минск и Москва ответственно подходят к выполнению союзнических обязательств»
  • 20.02 12:35
  • 1
Минобороны сообщило о назначении новых командующих войсками четырех военных округов
  • 20.02 10:14
  • 1
Военный аналитик: беспилотник ТрАМП может стать нашим козырем
  • 20.02 09:55
  • 1
Austal USA передала ВМС США 13-й десантный корабль EPF
  • 20.02 05:12
  • 1
Российский "Тор", индийский Tejas и американские F-35: как прошла выставка Aero India 2023
  • 19.02 17:50
  • 3
Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов
  • 19.02 15:59
  • 1
HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH