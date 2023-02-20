В ФРГ заявили, что поставка Берлином Киеву систем ПРО Patriot сейчас невозможна

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что его страна может поставить Украине дополнительные танки Leopard 2A6 из запасов Бундесвера в дополнение к обещанным ранее 14 единицам техники

БЕРЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в настоящее время поставка Берлином систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot Украине невозможна. Об этом говорится в опубликованном в пятницу интервью министра изданию Der Spiegel.

"Возьмем систему противоракетной обороны Patriot. На данный момент у нас все еще есть ровно одна из этих систем в Германии", - сказал Писториус. "Если я сделаю это (передаст Patriot Киеву - прим.ТАСС) сейчас, я даже не смогу больше проводить обучение. И если я не смогу больше тренировать, я не смогу больше обучать украинских военных", - подчеркнул министр. "Поэтому многие из этих обсуждений просто не продуманы до конца", - констатировал он, отвечая на вопрос, может ли Германия предоставить больше помощи Киеву.

Однако Писториус не исключил, что ФРГ может поставить Украине дополнительные танки Leopard 2A6 из запасов Бундесвера в дополнение к обещанным ранее 14 единицам техники. "Во-первых, я ничего не исключаю. Но Германия взяла на себя обязательство создать полноценную дивизию к 2025 году. Мы говорим о защите восточного фланга НАТО. Я должен поддерживать оборонительную и оперативную готовность", - резюмировал министр.

Он уточнил, что его цель заключается в том, чтобы контракты с оборонной промышленностью были готовы к подписанию к лету, чтобы ВС ФРГ как можно скорее получили танки, которые будут переданы Киеву. "Мы взяли на себя обязательства, и, доверяя им, компании уже заказывают сталь и двигатели. Истина состоит в том, что срок поставки танков составляет не менее двух - двух с половиной лет. Если бы я знал, что за год заменю все свои Leopard, я мог бы быть более щедрым, помогая Украине", - подытожил глава Минобороны ФРГ.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. Немецкие танки, по словам Писториуса, будут поставлены Киеву "самое позднее в последнюю неделю марта".