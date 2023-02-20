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ТАСС

В ФРГ заявили, что поставка Берлином Киеву систем ПРО Patriot сейчас невозможна

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ЗРК «Patriot»
ЗРК «Patriot».
Источник изображения: techcult.ru

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что его страна может поставить Украине дополнительные танки Leopard 2A6 из запасов Бундесвера в дополнение к обещанным ранее 14 единицам техники

БЕРЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в настоящее время поставка Берлином систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot Украине невозможна. Об этом говорится в опубликованном в пятницу интервью министра изданию Der Spiegel.

"Возьмем систему противоракетной обороны Patriot. На данный момент у нас все еще есть ровно одна из этих систем в Германии", - сказал Писториус. "Если я сделаю это (передаст Patriot Киеву - прим.ТАСС) сейчас, я даже не смогу больше проводить обучение. И если я не смогу больше тренировать, я не смогу больше обучать украинских военных", - подчеркнул министр. "Поэтому многие из этих обсуждений просто не продуманы до конца", - констатировал он, отвечая на вопрос, может ли Германия предоставить больше помощи Киеву.

Однако Писториус не исключил, что ФРГ может поставить Украине дополнительные танки Leopard 2A6 из запасов Бундесвера в дополнение к обещанным ранее 14 единицам техники. "Во-первых, я ничего не исключаю. Но Германия взяла на себя обязательство создать полноценную дивизию к 2025 году. Мы говорим о защите восточного фланга НАТО. Я должен поддерживать оборонительную и оперативную готовность", - резюмировал министр.

Он уточнил, что его цель заключается в том, чтобы контракты с оборонной промышленностью были готовы к подписанию к лету, чтобы ВС ФРГ как можно скорее получили танки, которые будут переданы Киеву. "Мы взяли на себя обязательства, и, доверяя им, компании уже заказывают сталь и двигатели. Истина состоит в том, что срок поставки танков составляет не менее двух - двух с половиной лет. Если бы я знал, что за год заменю все свои Leopard, я мог бы быть более щедрым, помогая Украине", - подытожил глава Минобороны ФРГ.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. Немецкие танки, по словам Писториуса, будут поставлены Киеву "самое позднее в последнюю неделю марта". 

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Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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