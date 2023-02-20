Генсек НАТО назвал военную поддержку Киеву "единственным путем к долгосрочному миру"

Йенс Столтенберг также считает, что у Украины есть шанс победить в конфликте

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает продолжение военной поддержки Киева единственным путем к долгосрочному миру на Украине. Такое мнение он высказал в пятницу журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Столтенберг утверждал, что конфликт, скорее всего, завершится за столом переговоров, но их результат якобы будет зависеть от ситуации на поле боя. "Поэтому сейчас военная поддержка [Киева] является единственным путем, чтобы гарантировать достижение долгосрочного и справедливого мира", - полагает он.

Отвечая на вопрос, может ли Киев одержать верх, он сказал: "Да, это причина, почему мы ее [Украину] поддерживаем".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт.